Driessen maakt gehakt van PSV, Ajax én Feyenoord: ‘Om je voor te schamen’

Valentijn Driessen heeft in zijn slotakkoord voor het afgelopen Eredivisieseizoen geen goed woord over voor PSV, Ajax én Feyenoord. PSV kroonde zich weliswaar op de laatste speeldag voor het tweede opeenvolgende jaar tot kampioen van Nederland, maar volgens Driessen moet de ploeg van trainer Peter Bosz zich schamen voor het feit dat er eerder dit kalenderjaar een forse voorsprong uit handen werd gegeven. Driessen uit zich daarnaast kritisch over het spel van Ajax en vond Feyenoord ‘vlees noch vis’.

PSV gold bij aanvang van het voorbije seizoen als grote favoriet voor de landstitel. De Eindhovenaren kroonden zich vorig jaar met overmacht tot kampioen van Nederland en waren er in geslaagd hun selectie zoveel mogelijk intact te houden. Feyenoord zou de belangrijkste uitdager worden van PSV, was de verwachting. Het liep anders. Op PSV stond in de eerste seizoenshelft bijna geen maat, maar de formatie van Bosz verloor wel in de Johan Cruijff ArenA van Ajax. Na de winterstop ging PSV opnieuw onderuit tegen de Amsterdammers, die daardoor opeens een voorsprong van negen punten handen.

Artikel gaat verder onder video

“Aan de waanzinnige seizoensontknopingen tussen PSV, Ajax en AZ in 2007 en die tussen PSV en Ajax met een sleutelrol voor De Graafschap in 2016 mag die van 2025 worden toegevoegd”, zo schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf, doelend op het feit dat Ajax in de laatste weken van de competitie een forse voorsprong uit handen gaf en daarmee de koppositie én het kampioenschap verspeelde aan PSV. “Het slot zal voor altijd in het collectieve geheugen staan gegrift als ‘moeder aller inzinkingen’, zoals de Engelse krant The Daily Mail het treffend verwoordde”, zo klinkt het. PSV profiteerde van de ineenstorting van Ajax en greep in de voorlaatste speelronde de macht in de Eredivisie, waarna een 1-3 zege op Sparta de titelstrijd definitief besliste.

LEES OOK: PSV verrast Drommel: 'Dat plan was bij hem nog niet volledig doorgedrongen'

Driessen hard voor PSV

Tóch is Driessen kritisch op de landskampioen. “Het sluitstuk kon de kwalitatieve erosie van de Eredivisie niet verbloemen nadat PSV met Bosz het seizoen ervoor als een wervelwind domineerde met geweldig voetbal van de eerste tot de laatste speeldag. PSV speelde opnieuw het beste voetbal, maar de wisselvalligheid was extreem. In tien weken een voorsprong van negen punten op Ajax vergooien tot een achterstand van negen punten. Voor de beste selectie van Nederland iets om je voor te schamen”, zo schrijft Driessen. Daar kwam in de tussentijd de ontluisterende nederlaag tegen Arsenal in de achtste finales van de Champions League bij. “Zoals het schaamrood op de kaken op de Eindhovense kaken stond toen Arsenal een einde maakte aan het Champions League-avontuur met een 7-1 zege in het Philips Stadion.”

LEES OOK: Sneijder gelooft Farioli niet: analist komt met complottheorie

Farioli krijgt een trap na

Ajax maakte het PSV veel lastiger dan verwacht en stevende anderhalve maand lang zelfs af op de eerste landstitel sinds 2022. Dit betekent echter niet dat de Amsterdammers indruk hebben gemaakt op Driessen. Integendeel zelfs. “Naarmate het seizoen vorderde, veroverde Ajax met de Italiaanse rookie Francesco Farioli op de bank de harten van de Amsterdamse fans. Door het voetbal volgens de Italiaanse School sloeg die bewondering nooit over naar de rest van Nederland”, zo schrijft Driessen, die tijdens wedstrijden van Ajax het gevoel kreeg te kijken naar het catenaccio dat Internazionale lange tijd heeft gespeeld. “Verdedigen tot je een ons weegt en met een verdwaalde of gestolen goal de overwinning wegkapen. Het verloochenen van Ajax bracht Farioli met zijn ploeg bijna het kampioenschap. Totdat de Italiaan en zijn Ajacieden bevangen door kampioensstress de ‘moeder aller inzinkingen’ beleefden.”

LEES OOK: Eén naam wordt steeds nadrukkelijker genoemd bij Ajax: ‘Die heeft alles meegemaakt’

Driessen maakt Te Kloese met de grond gelijk

Feyenoord was in de titelstrijd in geen velden of wegen te bekennen. De Rotterdammers eindigden uiteindelijk op elf punten achterstand van PSV en hadden er tien minder dan Ajax. “Feyenoord was vlees noch vis. Naar de aard van Brian Priske, de opvolger van Arne Slot. Een miskleun van een keus van directeur Dennis te Kloese. De Deen was in Rotterdam als een kat in een vreemd pakhuis”, zo zag Driessen. Feyenoord verloor zowel thuis als uit van Ajax én PSV. ‘Gênant’, zo schrijft Driessen. “In februari erkende Te Kloese de mismatch en redde zijn hachje met het terughalen van Robin van Persie. Acht maanden daarvoor werd het Feyenoord-icoon niet goed genoeg bevonden. Dat Van Persie zijn idealistische veren had afgeschud in Heerenveen spreekt niet in zijn voordeel en verraadt een dertien-in-een-dozijn-trainer. Alhoewel de eerste flirt van Van Persie met het seizoen 2025-2026 wat belooft”, doelt Driessen op de uitspraak van Van Persie dat Feyenoord PSV volgend jaar van de troon gaat stoten.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV, Ajax en Feyenoord 'zitten te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 ‘Boscagli alsnog op weg naar Premier League’ 🔗

👉 Makkelie reageert op moment met Lang: 'Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren' 🔗

👉 Nieuwe bestemming voor De Jong geopperd: 'Dat zou ik Luuk wel gunnen' 🔗

👉 Joey Veerman strooit extra zout in Ajax-wond met opvallend shirt bij PSV-huldiging 🔗

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord 'zit te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 Feyenoord-revelatie: 'Ik zou gaan tekenen, maar toen belde Van Persie...' 🔗

👉 Aston Villa leidt de race: vertrekt Feyenoord-speler al na negen duels naar Engelse top? 🔗

👉 Krabbendam: ‘Feyenoord doet er alles aan om hem terug te halen’ 🔗

👉 'Groningen veegt openingsbod Feyenoord op Valente van tafel' 🔗