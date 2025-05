Groot nieuws bij Ajax: Steinar Dietz sluit akkoord en maakt fans gelukkig

Ajax gaat langer door met . De middenvelder en zijn zaakwaarnemer Steinar Dietz hebben een mondeling akkoord bereikt over een verbintenis tot medio 2027, zo meldt journalist Mike Verweij van De Telegraaf. Zodoende plakt Klaassen er twee jaar aan vast in Amsterdam.

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met Klaassen, die transfervrij overkwam van Internazionale en voor een seizoen tekende. De middenvelder kwam in 31 Eredivisieduels binnen de lijnen, waarin hij acht doelpunten wist te maken. Daarmee was hij van grote waarde in het binnenhalen van Champions League-voetbal. De verwachting was dat Ajax na kwalificatie voor het miljardenbal snel tot een akkoord zou komen met Klaassen, maar het duurde even voordat beide partijen een akkoord bereikten. Dat is nu toch gebeurd.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Ajax vol inzet op de contractverlenging van zowel Klaassen als doelman Remko Pasveer. Dat is opvallend: volgens ESPN was het intern namelijk al langer onrustig in de Johan Cruijff ArenA, omdat het een duidelijke wens van Farioli was om door te gaan met de routiniers, terwijl Ajax hier juist geen haast mee leek te maken. Kort na het vertrek van de Italiaan lijkt de urgentie dus wel aanwezig te zijn.

LEES OOK: Nu het seizoen van Ajax voorbij is, klinkt er plots een compleet ander geluid over Brobbey

Publiekslieveling Klaassen, 32 jaar oud, gaat in ieder geval zijn negende volledige seizoen in met Ajax. Hij droeg in totaal 356 keer het shirt van de Amsterdammers en was goed voor 101 doelpunten en 52 assists. Doordat hij vaak de ban weet te breken, is hij in Amsterdam omgedoopt tot ‘mister 1-0’.

