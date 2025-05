Kampioensfeest PSV loopt enorm uit de hand: veertien agenten gewond geraakt

PSV heeft zondag na een overwinning bij Sparta (1-3) de landstitel definitief binnengesleept. Na het duel werd het kampioenschap in Eindhoven uitgebreid gevierd. Daarbij sloegen sommige mensen helaas door: na afloop vielen er 36 gewonden te noteren.

In de winterstop leek het erop dat PSV zonder problemen kampioen van Nederland zou worden. Na een enorme crisis in de eerste maanden van 2025 was Ajax opeens topfavoriet, zeker toen PSV op 30 maart in Eindhoven werd verslagen en het gat negen punten werd. Dat was echter buiten een late inzinking van de Amsterdammers gerekend: de ploeg van Francesco Farioli ging ten onder aan kampioensstress en moest de titel uiteindelijk aan PSV laten.

Mogelijk werd door dit verhaal de titel voor PSV-fans nóg mooier. Tijdens het kampioensfeest van de ploeg van Peter Bosz op zondag kwamen er veel emoties los: eigenlijk te veel. Fans van de club raakten slaags met de politie, wat zorgde voor veel onrust en chaos in de Brabantse binnenstad. Er zijn uiteindelijk 22 mensen opgepakt, terwijl er veertien agenten gewond achter zijn gebleven, weten de NOS en Omroep Brabant.

Bij het stadion werd er namelijk op een gegeven moment zwaar vuurwerk afgestoken, waarna de politie ingreep. Dat lieten sommige fans niet toe. Er werd met stenen, glazen, verkeersborden en zwaar vuurwerk gegooid, deelt de politie. "Het geweld waarmee de agenten geconfronteerd werden was enorm." Ook de mobiele eenheid mengde zich in het gedrang en uiteindelijk zorgden klappen, trappen en de beten van een onrustige diensthond ervoor dat agenten gewond naar het ziekenhuis of huis gingen. Het is nog niet bekend hoeveel relschoppers er gewond zijn geraakt.

