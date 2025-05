Mogelijk zeer zware straf voor man die op Liverpool-fans inreed

De man die maandag inreed op de menigte met Liverpool-fans wordt verdacht van poging tot moord, gevaarlijk rijden en rijden onder invloed, zo maakt de lokale politie dinsdag bekend. Als hij daarvoor wordt veroordeeld, staat hem een zeer zware straf te wachten. Tientallen mensen raakten gewond na de actie van de 53-jarige man.

Nadat Liverpool zich vorige maand tot kampioen van Engeland kroonde, mochten Arne Slot en zijn mannen de beker zondag na de laatste wedstrijd van het seizoen in ontvangst nemen. Daags na het gelijkspel tegen Crystal Palace (1-1) stond er een feestelijke busrit door de stad op het programma, waarbij de spelers de trofee aan de feestende massa toonden.

In de loop van de dag ging het echter volledig mis. Een auto was namelijk op de mensenmassa ingereden, waarbij tientallen mensen, waaronder vier kinderen, gewond zijn geraakt. Twee van hen, een kind en een volwassene, zijn er ernstig aan toe. Kort na het incident heeft de politie de bestuurder kunnen arresteren. Volgens de autoriteiten was er geen sprake van terroristische motieven.

Daags na de huldiging heeft de politie van Liverpool in een persconferentie meer informatie gegeven over de dader. Daarin maakt een detective duidelijk dat de man wordt verdacht van poging tot moord, gevaarlijk rijden en rijden onder invloed van drugs. Of dit om harddrugs, softdrugs of geneesmiddelen gaat, is niet duidelijk. In totaal zijn er 65 mensen gewond geraakt door de actie van de man. De politie denkt dat hij de blokkade heeft omzeild door achter een ambulance aan te rijden. De ambulance was op weg om een persoon met een hartaanval te behandelen.

