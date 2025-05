Ook Max Verstappen reageert op 'gekkenhuis' PSV en Ajax: 'Al denk ik dat...'

Na de chaos van donderdagavond is PSV opeens weer koploper van de Eredivisie. Max Verstappen is fan van de Eindhovense ploeg en werd heel blij van de uitslagen. De Formule-1 coureur moet zondag zelf racen, maar hoopt direct na zijn wedstrijd te weten wat er op de laatste speeldag nog is gebeurd.

In de winterstop stond PSV met een straatlengte voorsprong bovenaan in de Ajax, maar dat gat slonk na een enorme vormdip. Ajax leek vervolgens lange tijd met de titel aan de haal te gaan, zeker nadat het ook bij PSV drie punten ophaalde. Maar de ploeg van Francesco Farioli geeft het de laatste weken helemaal uit handen, waardoor PSV nu op match point staat om kampioen van Nederland te worden. Als de Eindhovenaren winnen of een beter/gelijkwaardig resultaat dan/als Ajax boeken zondag, is de titel voor de mannen van Peter Bosz.

In gesprek met De Telegraaf laat Verstappen zijn licht schijnen over zijn woensdagavond. "Dat was natuurlijk ook voor mij een heel fijn resultaat", zegt de coureur die groot fan is van PSV. "Het is wel een gekkenhuis geweest dit seizoen. Ik denk wel dat ze (PSV, red.) het redden, zeker gezien de vorm die ze de laatste weken hebben. Zondag na mijn race wil ik het graag heel snel weten." Verstappen rijdt zondag een race in Imola (Italië).

De Bekende Nederlander moet niet denken aan een scenario waarin Ajax nog kampioen wordt. "Als ze het nu nog weggeven, zou dat wel heel bizar zijn. Al denk ik dat Ajax misschien nog wel een moeilijkere wedstrijd voor de boeg heeft tegen FC Twente." Dat laatste is flink de vraag, aangezien PSV uit speelt tegen Sparta en Ajax juist FC Twente op bezoek krijgt. In de laatste acht wedstrijden pakte Sparta 1,88 punt per wedstrijd, waar dat cijfer bij de ploeg uit Enschede slechts 1,00 bedraagt, net iets hoger dan degradant Almere City en even hoog als Fortuna Sittard.

Waarom is Verstappen PSV-fan?



In een interview met Formule1.nl heeft Verstappen in het verleden aangegeven waarom hij PSV een warm hart toedraagt. Dat heeft te maken met het feit dat Philips sponsor was van de ploeg van vader Jos, toen die nog racete. "In die tijd werd hij geregeld uitgenodigd voor wedstrijden van PSV en soms ging ik mee. Geleidelijk groeit er dan gewoon een bepaalde band, een klik, en kan je je ook met die club associëren." Verstappen junior werd in Hasselt (België) geboren, dat een kleine zestig kilometer van Eindhoven verwijderd ligt. Max vindt dat zijn persoonlijkheid beter past bij de Eindhovenaren: "Gevoelsmatig past PSV beter bij mij dan pakweg Ajax. De Amsterdamse mentaliteit is anders dan de Eindhovense warmte. En Limburg ligt natuurlijk ook dichter bij Brabant, qua afstand, maar ook qua mentaliteit."

