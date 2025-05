Opsteker voor Ajax: Farioli meldt 'onverwachte verrassing' voor cruciaal duel met Twente

Ajax lijkt zondag, in het afsluitende competitieduel met FC Twente, tóch een beroep te kunnen doen op . De buitenspeler leek door een blessure dit seizoen niet meer in actie te kunnen komen, maar zijn herstel is voorspoediger dan verwacht verlopen. Trainer Francesco Farioli spreekt op de clubsite van een 'onverwachte verrassing'.

De 26-jarige Edvardsen kwam in de winterstop over van revelatie Go Ahead Eagles en verloste Farioli van het probleem op de linksbuitenpositie, waarvoor de Italiaan enkel Mika Godts tot zijn beschikking had. De Noor toonde zich vooral als invaller nuttig en kwam tot het moment dat hij geblesseerd raakte tot elf competitiewedstrijden voor Ajax, waarin hij viermaal trefzeker was. Vorige week kwam Farioli echter met slecht nieuws over Edvardsen, wiens seizoen door een knieblessure over leek te zijn.

Ajax incasseerde midweeks een dreun van jewelste op bezoek bij FC Groningen. De Amsterdammers zagen in de negende minuut van de blessuretijd tot hun afgrijzen hoe Thijmen Blokzijl de 2-2 maakte die ervoor zorgde dat de club, één wedstrijd voor het einde van de competitie, van de koppositie werd gestoten door PSV. De Eindhovenaren hebben daarom zondag voldoende aan een overwinning op bezoek bij Sparta Rotterdam om zich tot landskampioen te kronen. Verspelen de Eindhovenaren echter punten op Het Kasteel, dan gaat de titel naar Ajax - mits de ploeg van Farioli in de Johan Cruijff ArenA weet te winnen van FC Twente.

Farioli krijgt in ieder geval een opsteker voorafgaand aan het cruciale treffen. Ajax schrijft op de website namelijk dat het 'zeer waarschijnlijk' is dat Edvardsen het duel met de Tukkers gaat halen. "Een onverwachte verrassing", zegt de trainer. "Ik verwacht dat Oliver het gaat halen en klaar zal zijn. Vooral zijn progressie van gisteren was erg positief. Laten we afwachten hoe de reactie morgen is, maar ik denk dat hij onderdeel van de wedstrijd zal zijn", aldus Farioli.

Farioli geeft titelstrijd nog niet op: 'Letterlijk alles kan gebeuren'

Hoewel Ajax het niet meer in eigen hand heeft in de strijd om de landstitel, weigert Farioli de handdoek nu al in de ring te werpen. "Als dit seizoen ons iets heeft geleerd is het wel dat letterlijk alles kan gebeuren", zegt de Italiaan. "Dat is het geloof en vertrouwen dat we moeten hebben. Er zijn nog negentig minuten te spelen en we moeten zorgen dat we op de best mogelijke manier afsluiten. Deze groep verdient het echt om te eindigen met een mooie wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA", meent Farioli. Afrekenen met FC Twente wordt echter nog lastig genoeg, verwacht de trainer: "Het is een fysiek sterk en goed georganiseerd team, dat ook hoog druk kan geven op het veld. Bovendien hebben ze de topscorer van de competitie in huis. Het is een team dat verdient te staan waar ze staan", zegt Farioli.

