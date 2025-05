Slecht nieuws voor Farioli: Ajax mist belangrijke kracht in laatste wedstrijd tegen FC Twente

Ajax-trainer Francesco Farioli kan zondagmiddag in de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente in ieder geval geen beroep doen op . De Deen verscheen woensdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Groningen nog aan de aftrap en schoot halverwege de eerste helft op overtuigende wijze de 0-1 tegen de touwen, maar liep in de slotfase van de tweede helft tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan. Daardoor is hij geschorst voor het thuisduel met FC Twente.

Ajax en Farioli moesten Gaaei onlangs ook al missen. De Deen schoot zijn ploeg op 16 maart in de thuiswedstrijd tegen AZ nog wel naast de Alkmaarders, maar incasseerde niet veel later een directe rode kaart. Gaaei moest de kraker tegen PSV, twee weken later, daardoor aan zich voorbij laten gaan. De vleugelverdediger werd in Eindhoven vervangen door Lucas Rosa. De Braziliaan kwam begin dit jaar over van Real Valladolid. Rosa maakte in eerste instantie een allesbehalve goede indruk, maar hield zich tegen PSV knap en relatief eenvoudig staande tegen Noa Lang.

LEES OOK: Journaliste heeft transfernieuws over Ajax: 'Hij gaat Amsterdam verlaten'

Rosa is dan ook de logische vervanger van Gaaei in de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen, komende zondag thuis tegen FC Twente. Farioli zou ook nog voor Youri Regeer kunnen kiezen. Regeer is van nature een middenvelder en wordt door Farioli ook voornamelijk in die linie ingezet, maar heeft bij FC Twente ook meer dan regelmatig als rechtsback gespeeld. De schorsing van Gaaei is desalniettemin een hard gelag voor Ajax en Farioli. De Deen is, na een rampzalig verlopen debuutjaar in Amsterdam, bezig aan een goed seizoen en was woensdagavond dus nog op fraaie wijze trefzeker tegen FC Groningen.

