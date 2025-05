Verdediger met 73 Ajax-wedstrijden hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de wilgen

heeft besloten om per direct te stoppen met voetballen. De 33-jarige Deense verdediger, die in het verleden 73 wedstrijden voor Ajax speelde, heeft te veel last van blessures om nog door te kunnen gaan met voetballen bij FC Kopenhagen. Ook landgenoot (27) zet een punt achter zijn carrière.

Boilesen kwam in 2010 terecht bij Ajax In Amsterdamse dienst speelde hij liefst 73 wedstrijden in de periode van 2010 tot en met 2016, waarin hij goed was voor één doelpunt en vijf assists. Met Ajax werd hij onder trainer Frank de Boer liefst viermaal kampioen van de Eredivisie. Vervolgens verkaste Boilesen transfervrij naar het Deense FC Kopenhagen, alwaar hij nu dus besloten heeft om te stoppen met voetballen.

"Het is heel bijzonder dat ik nu hardop heb gezegd dat ik mijn carrière beëindig", steekt Boilesen van wal via de officiële kanalen van FC Kopenhagen. "Er zijn ongelooflijk veel dingen waar ik trots op ben, die ik via het voetbal heb bereikt. Maar ik moet ook toegeven dat ik had gedacht dat het misschien nog meer wedstrijden hadden kunnen zijn als ik niet zoveel geblesseerd was geweest. Dat is ook de reden waarom ik nu stop. Het doet pijn om afscheid te nemen van iets waar ik elke dag van genoten heb."

Ook landgenoot Laursen stopt met voetballen

Naast Boilesen stopt ook landgenoot Laursen per direct met voetballen. De Deense aanvaller van Heracles Almelo, die op 31 maart 2023 zijn laatste wedstrijd speelde, keert terug naar zijn thuisland om te gaan studeren. “Ik moet verder met mijn leven. Ik ga terug naar huis. Studeren, misschien even op vakantie gaan", laat hij weten in gesprek met Heracles TV.

Of hij ooit weer gaat voetballen? “Ik wil mijn knie goed houden. Ik denk niet dat ik het weer ga proberen. Misschien over een paar jaar, als ik het heel veel mis. Ik moet ook aan mijn gezondheid denken en daar kies ik nu voor", vervolgt Laursen, die in 64 wedstrijden voor Heracles 21 keer trefzeker was. "Ik heb iedere dag genoten bij Heracles. We hebben hier veel meegemaakt. Degradatie, promotie, twee zware blessures. Maar Heracles was wel mijn thuis geworden”, besluit hij dankbaar.

