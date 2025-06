‘4-jarige schorsing dreigt voor oud-Spartaan Okoye’

hangt een schorsing van vier jaar boven het hoofd voor het bewust pakken van een gele kaart, meldt Corriere dello Sport. De voormalig Sparta-doelman zou aangeklaagd zijn door de openbare aanklager.

Okoye speelde twee seizoenen voor Sparta Rotterdam, dat hem verkocht aan Watford. Sinds 2023 staat de Nigeriaans international onder contract bij Udinese, waarvoor hij tot nu toe 48 wedstrijden speelde.

In één van die wedstrijden ging het mis. In het duel met Lazio op 11 maart 2024 kreeg hij een ‘verdachte’ gele kaart. Waarom verdacht? Corriere dello Sport schrijft dat er een aantal ‘afwijkende’ weddenschappen is geplaatst op die wedstrijd, gekoppeld aan die gele kaart.

Een van de gokkers zou een vriend van de doelman zijn, met wie hij vooraf had afgesproken een kaart te pakken. Zo zouden ze meer dan 120.000 euro hebben verdiend. De weddenschappen zouden zijn geplaatst in de stad Udine, wat de situatie extra verdacht maakt. Okoye is volgens de krant beschuldigd van sportief wangedrag en riskeert een schorsing van vier jaar.

