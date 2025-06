Ajax benoemt oude bekende tot ‘toptarget’

geldt ook deze zomer als het ‘toptarget’ van Ajax, zo meldt Voetbal International. De Spanjaard was afgelopen winter in beeld in Amsterdam, maar door een blessure kwam het niet tot een transfer. Ajax zou daarnaast ook willen binnenhalen, maar alleen als dit ‘past’.

Ajax was afgelopen winter naarstig op zoek naar een versterking voor de vleugels, aangezien de jonge Mika Godts de enige kandidaat was aan de linkerkant. Daarvoor gold Moro als toptarget en Ajax zou zelfs al rond zijn geweest met de aanvaller, maar tot een transfer kwam het echter niet. De Spanjaard brak namelijk zijn sleutelbeen, waardoor hij maanden moest toekijken. Daarmee ging er een streep door de transfer en haalde Ajax Oliver Edvardsen op bij Go Ahead Eagles.

LEES OOK: Voormalig Ajax-doelwit valt door de mand: 'Werkelijk ongelooflijk'

Artikel gaat verder onder video

Moro gaf onlangs aan flink te balen van het feit dat de transfer naar Ajax niet doorging, maar mogelijk krijgt hij deze zomer alsnog zijn gedroomde overstap. Volgens VI is de buitenspeler van Real Valladolid namelijk ook deze zomer het ‘toptarget’. De aanvaller werd afgelopen seizoen met zijn club roemloos laatste in LaLiga en is momenteel met Spanje actief op het EK Onder 21. In de openingswedstrijd tegen Slowakije (2-3 zege) mocht hij 25 minuten voor tijd invallen. De aanvaller heeft aangegeven pas na het toernooi over zijn toekomst na te willen denken, dus Ajax zal geduld moeten hebben.

LEES OOK: ‘Ajax legt bod neer voor Kroatisch ‘pareltje’ (18)’

Tadic alleen als het 'past'

Naast Moro zou Ajax de flanken ook graag willen versterken met Tadic, die onlangs solliciteerde naar een terugkeer. De Serviër nam recent afscheid van Fenerbahçe en is nu dus transfervrij op te pikken. Daarmee is de weg dus vrij voor een terugkeer van de 36-jarige linkspoot, maar het zal alleen gebeuren als het ‘past’.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-vertrek wekt grote verbazing: 'Zonde, hij heeft heel veel aanbiedingen afgezegd' 🔗

👉 Ajax zorgt voor enorme teleurstelling: ‘Hij dacht dat hij eerste keus was’ 🔗

👉 'Ajax wil opnieuw toeslaan bij Paris Saint-Germain' 🔗

👉 Stortvloed aan complimenten voor Ajax-doelwit: 'Formidabel, echt een koopje' 🔗

👉 'Brian Brobbey afgeperst: Autobrand, explosieven, vriend neergeschoten' 🔗