‘Ajax doet bod op middenvelder die op WK voor clubs scoorde tegen Real Madrid’

Ajax heeft een bod gedaan op Elías Montiel van Pachuca, zo weet de Mexicaanse journalist Jon Barbon. De negentienjarige verdedigende middenvelder maakt indruk op het WK voor clubs en was al trefzeker tegen Real Madrid.

Ajax heeft de pijlen gericht op Montiel van Pachuca. De negentienjarige Mexicaan werd in het verleden al vaker aan de Amsterdammers gelinkt. Inmiddels begint de jongeling met zijn goede spel meer en meer de aandacht van Europese ploegen te trekken, zo stelt Barbon. Pachuca zou van Ajax zelfs al een formele aanbieding hebben ontvangen voor Montiel.

Overigens zijn de Amsterdammers daar niet de enige in. Ook SC Braga zou namelijk een bod op de controleur hebben gedaan. Volgens Barbon is het overigens nog niet zeker of Pachuca, dat een samenwerking heeft met Ajax, ook van plan is Montiel makkelijk te laten gaan. Het is ook niet duidelijk hoe hoog de biedingen van Ajax en Braga zijn.

De negentienjarige middenvelder speelde tot dusver al 66 duels in het eerste elftal van Pachuca. Op dit moment is hij actief op het WK voor clubs, waar de Mexicanen in een groep zitten met Real Madrid, Red Bull Salzburg en Al-Hilal. In de tweede wedstrijd van het toernooi, tegen Real Madrid, maakte Montiel het enige doelpunt voor zijn ploeg in een 3-1 nederlaag.

