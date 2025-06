Ajax en Kroes krijgen kraakhelder advies over tweetal: 'Blindelings terughalen'

Ajax zou en 'blindelings' moeten terughalen naar de Johan Cruijff ArenA. Dat stelt oud-voetballer althans in het ESPN-programma Voetbalpraat.

De 36-jarige Tadic speelde van 2018 tot 2023 voor Ajax en groeide in die periode uit tot aanvoerder en bepalende speler in het elftal dat onder meer drie keer landskampioen werd en in het seizoen 2018/19 op de drempel van de Champions League-finale stond. Twee jaar geleden vertrok hij transfervrij naar Fenerbahçe, waar de Serviër deze zomer uit zijn contract loopt. Blind (35) verliet Ajax in de winterstop van het seizoen 2022/23 voor Bayern München en tekende een half jaar later bij Girona, waar hij nog vastligt tot medio 2026.

Zowel Tadic als Blind wordt momenteel in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. In Voetbalpraat zegt Freek Jansen (Voetbal International) dat het 'niet zo gek is' dat Blind in verband wordt gebracht met een terugkeer. "Zijn vader (Danny, red.) zit in de raad van commissarissen, en Daley Blind ís Ajax. Dus het is logisch dat er een lijntje ligt." Jansen stelt vervolgens dat Ajax het duo niet moet 'nemen om het nemen', maar zich af moet vragen of Tadic en Blind nog wat toe kunnen voegen aan het elftal. "Ik denk persoonlijk van wel, komende zomer gaat er toch weer heel veel gebeuren. Dan wordt het interessant wat ze met die jongens gaan bespreken. Stel dat je vol voor Tadic gaat, is hij dan fysiek in staat om 34 wedstrijden te spelen? Of kunnen ze hem in een soort mentorrol drukken richting Mika Godts en Oliver Edvardsen? Dat zal natuurlijk onderdeel daarvan zijn, om dat voor elkaar te krijgen", aldus Jansen.

Van Polen haakt in: "Mits fit, vind ik leeftijd een voordeel. Ze hebben zoveel ervaring. Ze moeten wel met een bepaalde intensiteit mee kunnen", stelt het PEC Zwolle-icoon. Als voorbeeld haalt Van Polen het succesvolle seizoen van de eveneens 36-jarige Ivan Perisic bij PSV aan. "Zoveel kleine, slimme dingetjes die oudere spelers vaak wel hebben. Dat ze bepaalde situaties goed lezen, een wedstrijd kunnen temporiseren. Ik zou Blind en Tadic blindelings terughalen, als ze fit zijn." Presentator Wouter Bouwman vraagt vervolgens of beide routiniers ook in de Champions League nog mee zouden kunnen. "Ik zag er nog eentje van 37 in de finale staan. Acerbi (Internazionale, red.), al was dat niet heel gelukkig", antwoordt Van Polen.

