Akpom liet miljoenen lopen voor Ajax-transfer: 'Vijf dagen niet van geslapen'

doet een opvallende onthulling over de zomer van 2023, waarin hij uiteindelijk zijn transfer naar Ajax maakte. De Engelsman geeft aan dat hij ook een lucratief contract had kunnen tekenen in Saudi-Arabië.

De inmiddels 29-jarige Akpom kroonde zich in het seizoen 2022/23 tot topscorer van de Championship, het tweede profniveau in Engeland, toen hij namens Middlesbrough liefst 28 keer scoorde in 38 competitieduels. Uiteindelijk koos de oud-speler van onder meer Arsenal voor een avontuur bij Ajax, dat twaalf miljoen euro voor hem neertelde. In anderhalf seizoen zou Akpom tot 68 officiële wedstrijden voor Ajax komen, waarin hij 23 keer scoorde. De tweede helft van het voorbije seizoen bracht Akpom op huurbasis door in Frankrijk, bij LOSC Lille. Die club besloot geen gebruik te maken van de optie tot koop, waardoor Akpom terugkeert in Amsterdam, waar hij mede vanwege zijn forse salaris mag vertrekken.

LEES OOK: Plan van Ajax en Kroes gaat niet door: koopoptie van 12,5 miljoen euro wordt niet gelicht

In een livestream op Tiktok onthult Akpom tot hilariteit van zijn gespreksgenoten dat hij in 2023 een lucratief aanbod uit Saudi-Arabië naast zich neerlegde. "Voordat ik bij Ajax tekende, kreeg ik een aanbod. Ik heb er vijf dagen niet van kunnen slapen", aldus de Engelsman. "Ik heb toen gesprekken met God gehad... Als je hoort van interesse is dat echt heel anders dan als je het in de krant leest."

LEES OOK: Akpom onthult op eigen YouTube-kanaal fraai cadeau dat hij bij Ajax ontving van Farioli

"Je begint overal in je lijf dingen te voelen, dan krijg je overal jeuk. Ik sliep vijf dagen niet, man", vervolgt Akpom zijn relaas. "Ik lag samen met mijn vriendin in bed, we ontleedden het helemaal. Ik weet niet of je dat kent, dat je op het punt staat om een bepaald bedrag te krijgen, je hebt het nog niet maar je bent het al aan het uitgeven. Ik was met mijn vriendin in Disneyland, we waren al aan het nadenken over het leven dat we zouden kunnen hebben als dit bedrag binnen zou komen", besluit Akpom.

