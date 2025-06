'Andere club probeerde Perisic op dag van verlenging te kapen'

blijft ook de komende jaren in het shirt van PSV spelen. De Kroatische sterspeler heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat hem tot medio 2027 aan de landskampioen verbindt. Één club wilde de 36-jarige Kroaat echter op het laatste moment kapen: Bayer Leverkusen. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Met de contractverlenging komt er een einde aan weken van speculatie rond de toekomst van Perisic. De routinier werd de afgelopen tijd gelinkt aan clubs als Olympique Marseille en zelfs FC Barcelona, maar kiest bewust voor continuïteit in Eindhoven. De contractverlenging werd donderdag al aangekondigd en is nu officieel. De nieuwe verbintenis is een flinke opsteker voor trainer Peter Bosz, die de ervaren buitenspeler graag wilde behouden.

Op het laatste moment deed het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag nog een poging om Perisic naar Duitsland te halen, zo meldt Elfrink van het ED. Omdat de Kroaat zijn jawoord donderdag al had gegeven, bleef hij PSV trouw en tekende hij twee jaar bij.

Perisic arriveerde afgelopen september op transfervrije basis in het Philips Stadion en maakte sindsdien een verpletterende indruk. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 35 officiële duels, waarin hij zestien keer scoorde en elf assists afleverde.

De eerste signalen voor een langer verblijf in Eindhoven dienden zich al vroeg aan. Perisic wees eerder concrete belangstelling van Olympique Marseille af en hield de deur slechts op een kier voor een mogelijke overstap naar een absolute Europese topclub. Toen bleek dat FC Barcelona – waar zijn oud-trainer Hansi Flick nu de leiding heeft – daadwerkelijk interesse toonde, leek een sensationele transfer even in de lucht te hangen. Maar die piste koelde snel af, mede omdat de Catalanen vol inzetten op de komst van Athletic Club-ster Nico Williams.

A signature worth framing 🖋️ pic.twitter.com/5ii6iRo3LM — PSV (@PSV) June 27, 2025 Perisic bleek een man van zijn woord. Gisteren had hij zijn ja-woord aan PSV gegeven. Bayer Leverkusen wilde hem vandaag alsnog halen, maar de beslissing was genomen. Het werd en bleef PSV. Alle partijen zijn er gelukkig mee. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 27, 2025

