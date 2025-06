'Arjen Robben vloog me toen naar de keel'

heeft in een interview met DAZN teruggekeken op momenten die hij samen met Arjen Robben en Mark van Bommel bij Bayern München beleefde. Dat laatstgenoemde een heethoofd kon zijn, was al een tijdje bekend, maar ook de buitenspeler uit Bedum kon er wat van.

Zo vertelt Müller over een bepaalde training onder Louis van Gaal. "We hebben eens een training gehad, waar iedereen elkaar op de huid zat. Louis had echter al twee of drie keer niet voor een overtreding gefloten. Toen werd iedereen nog scherper en zeiden we: "We spelen vandaag helemaal zonder overtredingen. Vervolgens liep het uit helemaal uit de hand", zegt Müller lachend. De Duitser zag Robben en Van Bommel niet veel later flink in de clinch met elkaar liggen.

Artikel gaat verder onder video

Müller maakte een gefrustreerde Robben ook van nog dichterbij mee. "Arjen is me zelfs een keer naar de keel gevlogen, volgens mij na een wedstrijd in Bremen." De Nederlander zou tijdens dat duel niet voldoende hebben gepasst naar de 'raumdeuter', waarna Müller bij Robben verhaal ging halen. "Daar was Arjen helemaal niet van gediend en hij liet me dat na de wedstrijd merken.”

LEES OOK: Flinke twijfels over berucht Kroes-verhaal na interview met zaakwaarnemer Ajacied

Na het huidige WK voor clubteams vertrekt Müller bij 'zijn club', Bayern München. "Het voelt voor mij nog helemaal niet alsof het bijna voorbij is. Ik ben nog volledig bezig met de trainingen en de voorbereiding op de wedstrijden.” Na het toernooi is Müller transfervrij, maar het is onduidelijk of de 35-jarige aanvaller nog blijft voetballen.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal'

👉 Van der Vaart: ‘Hij is dé man van het Nederlands elftal. Ongelooflijk!’ 🔗

👉 Van Hooijdonk krijgt lachers op zijn hand met opmerking over Van Persie 🔗

👉 Van Dijk betrapt op onwaarheid tijdens interview: 'Dat klopt niet' 🔗

👉 Koeman stevig aangepakt: 'Belachelijk, KNVB is een speeltuinvereniging' 🔗