‘Bomba’: Ali Koç wil machtspositie behouden met spits van 77 miljoen

Ali Koç zet alles op alles om de presidentsverkiezingen van Fenerbahçe in september te winnen. De huidige voorzitter van de Turkse grootmacht wil de leden van Fenerbahçe en trainer José Mourinho in aanloop naar de verkiezingen namelijk en enorm groot cadeau schenken: spits .

Koç staat sinds 2018 aan het roer bij Fenerbahçe. Hij won de presidentsverkiezingen destijds van Aziz Yildirim, die inmiddels 72 is maar naar verwachting in september een nieuwe poging zal doen om Koç naar de kroon te steken.

Artikel gaat verder onder video

De positie van Koç bij Fenerbahçe is niet onomstreden, want het laatste landskampioen van de Gele Kanaries dateert van het seizoen 2013/2014. De druk op Koç is derhalve hoog, maar de flamboyante voorzitter en zakenman is vastberaden zijn machtspositie te behouden en bereid daartoe fors te investeren.

LEES OOK: Bizar contract van Ronaldo ligt op straat: dit zijn de meest opvallende clausules

Diverse media melden dat Durán, in januari van dit jaar voor 77 miljoen euro getransfereerd van Aston Villa naar Al-Nassr, bovenaan het verlanglijstje van Koç staat. Transferspecialist Fabrizio Romano verzekert zaterdag op X dat het huwelijk tussen Durán en Al-Nassr ‘zeker over is’, ondanks dat de 21-jarige spits uit Colombia pas een halfjaar onder contract staat bij de club uit Saudi-Arabië.

Volgens Romano heeft Al-Nassr reeds ingestemd met een vertrek van Durán en is Fenerbahçe dicht bij de komst van de aanvaller. Het gaat waarschijnlijk om een huurtransfer.

Fanatik spreekt op zijn website van een ‘bomba’, oftewel een ‘bom’. De grootste sportkrant van Turkije meldt dat Fenerbahçe de komst van Durán vóór 1 juli wil afronden. Dan presenteert de club uit Istanbul namelijk het nieuwe shirt voor komend seizoen.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Quincy Promes geland op Schiphol en direct vastgezet🔗

👉 Dirk Kuijt vertrekt per direct bij Beerschot🔗

👉 NEC maakt aankoop van 6 miljoen bekend: 'Daar word je warm van'🔗

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal'

👉 ‘Guus Til in beeld bij Italiaanse topclub en Premier League'🔗