Driessen hekelt ‘huilverhaal’ in voetballerij: ‘Enige zelfreflectie zou ze sieren’

Valentijn Driessen is het zat dat trainers en technisch directeuren zo veel klagen over de hoge werkdruk en stress. De journalist noemt het een ‘huilverhaal’ dat ‘bijna de helft’ aangeeft persoonlijke ondersteuning nodig te hebben.

Coaches Betaald Voetbal (CBV) publiceerde onlangs een rapport naar aanleiding van een onderzoek naar de werkdruk in het betaald voetbal. Daaruit kwam naar voren dat veel trainers hieronder lijden. “De trainer die de werkdruk in het profvoetbal niet aan kan of te veel stress ervaart bij zijn functioneren, is niet op zijn taak berekend”, is Driessen keihard in zijn column in De Telegraaf. “Die conclusie durft de CBV natuurlijk niet te trekken in hun rapport over werkdruk en stress bij hun leden.”

Volgens Driessen is het onzin dat trainers zo veel werkdruk ervaren. “Op de keper beschouwd stelt het vak van hoofdtrainer allemaal niet zo veel voor als die profcoaches zelf willen doen geloven”, gaat de journalist verder. “Ze worden omringd door een heel team dat ze allerhande zaken uit handen nemen, zodat ze kunnen functioneren als een veredelde manager. Het nemen van beslissingen is z’n hoofdtaak. Gemiddeld zal een Eredivisie-trainer verantwoordelijk zijn voor zo’n vijftig mensen inclusief spelers.”

Trainerschap niets vergeleken met bedrijfsleven

Dat stelt eigenlijk ‘niets voor’ als je het vergelijkt met het bedrijfsleven, concludeert Driessen. “In de voetballerij krijgen ze er evenwel veel beter voor betaald dan de manager van KPN met vijftig man/vrouw onder zich.” De columnist vraagt zich dan ook af waarom trainers geen carrièreswitch overwegen. “Om te chargeren: ga op de vuilniswagen staan en je zal niet meer stress ervaren dan dat je je rondje op tijd moet voltooien.”

Hoofdtrainers in het betaald voetbal zijn allemaal ‘bevoorrechte types’, zo stelt Driessen. “Als boegbeeld van een club liggen ze soms onder vuur en worden soms bewierookt. Tegen een ruime financiële beloning. Bij hun keus staat echter niemand met een pistool op hun hoofd.” De chef voetbal van de ochtendkrant heeft dan ook een dringend advies voor hen die de druk van hoofdtrainerschap niet aankunnen. “Wees eerlijk naar jezelf en neem verantwoordelijkheid voor jezelf en de club.”

Vijftig jaar geleden zelfde situatie

Alles waar trainers nu over klagen, bestond volgens Driessen vijftig jaar geleden ook al. “Toptrainers als Rinus Michels en Ernst Happel deden alles zelf, werden kritisch gevolgd door de media, voerden strijd met ijdele, egotrippende bestuurders en met de onzichtbare vijand, de zogenaamde vijfde colonne. Indertijd moest er ook gewonnen worden, stond er veel geld op het spel en vonden er meedogenloze afrekeningen plaats in selecties en met trainers.” Het enige verschil met nu is de aanwezigheid van social media. “Die wordt te pas en te onpas aangehaald door vooral de trainer-coaches zelf. Als een soort van excuus, terwijl je het zelfs als trainer in de Eredivisie of Eerste Divisie gewoonweg kan negeren.”

“Enige zelfreflectie zou de huidige lichting trainers en aankomende lichtingen sieren”, gaat Driessen verder. “Niet allemaal in de rij staan, zeggen dat je van je hobby en passie je beroep hebt gemaakt om eenmaal in de felle schijnwerpers van het hoofdtrainerschap te gaan zeuren over te veel werkdruk en stress. Ze zijn er als volwassen kerels zelf bij als ze instappen.” De journalist vindt dat trainers die 24/7 met voetbal bezig zijn, niet geschikt zijn. “Ken je beperkingen. Dat maakt zo’n onderzoeksrapport naar werkdruk en stress met als aanbeveling het pamperen van profcoaches overbodig. Niemand hoeft medelijden te hebben met de hoofdtrainer van een club in het Nederlandse profvoetbal. Ze hebben er allemaal zelf voor gekozen.”

