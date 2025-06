Elfrink komt direct met heel ander geluid over Zaniolo

is ‘totaal niet’ in beeld bij PSV, zo schrijft Rik Elfrink direct na de berichtgeving van ESPN op X. De clubwatcher geeft aan dat hij de naam van de Italiaanse aanvallende middenvelder niet eerder heeft horen vallen bij de Eindhovenaren.

Woensdagochtend bracht ESPN het nieuws naar buiten dat PSV jaagt op Zaniolo. De middenvelder moet overkomen van Galatasaray, waar hij nog een contract tot medio 2027 heeft. Volgens de betaalzender heeft PSV al gesprekken gevoerd met de entourage van de Italiaan, die zelf open zou staan voor een stap naar de Nederlandse top. Wel zou hij al meerdere aanbiedingen uit de Bundesliga op zak hebben.

Volgens Elfrink van het Eindhovens Dagblad is de berichtgeving van ESPN incorrect. “Heb de naam nog niet eerder gehoord”, geeft de clubwatcher al snel nadat het nieuws naar buiten kwam aan op X. De journalist geeft toe dat het mogelijk is dat de middenvelder is aangeboden bij PSV. “Dan ben je al snel in beeld tegenwoordig”, geeft hij aan.

In een volgend bericht benadrukt Elfrink dat Zaniolo ‘totaal niet’ in beeld is bij PSV en dat dit ‘complete onzin’ is. De verslaggever verwacht dat PSV de komende tijd veel aan spelers gelinkt zal worden door het mogelijke vertrek van Malik Tillman, als er weer iemand aangeboden wordt. Volgens Elfrink zal dat niet altijd onzin zijn. “Maar de club heeft lijsten en speurt volop. En broedende kippen worden doorgaans liever niet gestoord.”

Zaniolo wordt door #ESPN aan PSV gekoppeld. Dan komen er heel veel vragen binnen. Heb de naam nog niet eerder gehoord. Wellicht recent aangeboden en dan ben je al snel in beeld tegenwoordig 👀.



Volgende. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 25, 2025 Zaniolo is dus totaal niet in beeld bij PSV, voor de goede orde. Ga niet elk gerucht ontkrachten of wat dan ook, maar dat is complete onzin. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 25, 2025 PSV zal de komende periode door het verwachte vertrek van Tillman aan heel veel spelers worden gekoppeld, die aangeboden worden. Het zal niet allemaal quatsch zijn, maar de club heeft lijsten en speurt volop. En broedende kippen worden doorgaans liever niet gestoord. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 25, 2025

