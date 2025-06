Opvallend gebaar: rivaal schiet gedegradeerd Olympique Lyon plotseling te hulp

Paris Saint-Germain steekt competitiegenoot Olympique Lyonnais de helpende hand toe. PSG heeft besloten de volledige transfersom voor aanvaller in één keer over te maken om de rivaal te helpen in de strijd tegen de eerder deze week opgelegde degradatie naar de Ligue 2.

De Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), de commissie die toezicht houdt op de financiën van de Franse profclubs, maakte eerder deze week bekend dat Olympique Lyon wordt teruggezet naar het tweede niveau, vanwege een schuld van naar verluidt een half miljard euro. Een hard gelag voor de club die tussen 2002 en 2008 zeven keer op rij kampioen van Frankrijk werd en in 2020 nog tot de halve finale van de Champions League reikte.

Lyon is inmiddels in beroep gegaan tegen het besluit van de DNCG en hoopt zo de degradatie alsnog te voorkomen. Om de financiële zorgen iets te verlichten heeft PSG besloten om Lyon de helpende hand toe te steken. De Champions League-winnaar nam in 2023 aanvaller Barcola over van OL en kwam destijds overeen om de transfersom (45 miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen) verspreid over meerdere jaren te betalen. Als gebaar maken de Parijzenaars de hele som nu in één keer over, zo bevestigt RMC Sport vrijdagochtend.

PSG- en Lyon-kopstukken onderhouden moeizame relatie

De geste van PSG mag gerust opvallend worden genoemd, aangezien de Qatarese eigenaar Nasser Al-Khelaïfi en Lyon-grootaandeelhouder John Textor de afgelopen jaren geregeld met elkaar overhoop lagen. Zo heeft de Amerikaan Textor zich meermaals fel uitgesproken over het nagenoeg onbeperkte budget van PSG door te stellen dat Lyon het in de Franse competitie 'opneemt tegen een staat'. Andersom werd Textor door Al-Khelaïfi afgelopen seizoen in een Zoom-meeting omschreven als 'een cowboy uit weet ik veel waarvandaan' die niet in staat zou zijn om een voetbalclub te runnen, zo schrijft GFFN.

