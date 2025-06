Hans Nijland hakt knoop door over terugkeer als directeur in de Eredivisie

FC Volendam zal zijn zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur moeten vervolgen. Hans Nijland was in beeld om de vertrokken Cees Driebergen op te volgen bij de promovendus, alleen beide partijen kwamen niet tot een akkoord. Dat meldt Voetbal International.

Begin juni kwam het nieuws naar buiten dat Driebergen per 1 juli vertrekt bij FC Volendam. Daardoor moest FC Volendam, dat promoveerde naar de Eredivisie, op zoek naar een opvolger. Daarvoor kwamen de Palingboeren uit bij Nijland, maar tot een akkoord kwam het niet. Volgens VI kwamen FC Volendam en Nijland er inhoudelijk niet uit.

Afgelopen zomer was Nijland ook al in beeld voor de directeurspositie bij Volendam. Destijds besloot de ervaren bestuurder echter ook af te zien van de eer. "Ik had dan geen voorzitter van HSC kunnen blijven. Dat was niet de hoofdreden, maar speelde wel mee. Daarnaast speelt privé ook mee: ik zie mijn drie kleinkinderen nu al bijna niet, dat zou dan nog minder worden. Marieke zei ook: je moet nu ook ophouden met dat gesodemieter", legde Nijland destijds uit.

Nijland maakte in 1996 zijn entree in het betaald voetbal, toen hij als commercieel directeur aan de slag ging bij FC Groningen. De ondernemer stootte al snel door naar de positie van algemeen directeur, een functie die hij tot 2019 zou vervullen. Onder leiding van Nijland maakte FC Groningen onder meer een degradatie, een promotie én de verhuizing naar het huidige stadion Euroborg mee. Na zijn vertrek deed Nijland in 2024 tevergeefs een gooi naar het voorzitterschap van de KNVB, dat uiteindelijk naar Frank Paauw ging. Momenteel is hij nog altijd voorzitter van amateurclub HSC, daarnaast schrijft Nijland onder meer een column voor het Dagblad van het Noorden.

