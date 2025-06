'Ingrijpende wijziging' verwacht bij Jong Oranje voor cruciaal duel

Jong Oranje presteert tot dusver zeer matig op het Jeugd-EK en staat op de rand van uitschakeling. Om dat te voorkomen, moet er woensdag gewonnen worden van Jong Oekraïne. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is overtuigd dat Michael Reiziger een 'ingrijpende wijziging' door gaat voeren.

Jong Oranje begon aan het toernooi met Youri Regeer en Ian Maatsen op het middenveld. Eerstgenoemde had weinig wedstrijdritme, terwijl de speler van Aston Villa toch meer een linksback is. Jong Finland pakte tot verbazing van velen een punt, mede omdat het middenveld bij de ploeg van Michael Reiziger niet functioneerde. In het tweede groepsduel probeerde de coach het met Anass Salah-Eddine op de zes-positie en Luciano Valente op tien, met weer niet het gewenste resultaat. Jong Denemarken won met 1-2 van de Nederlandse talenten.

Artikel gaat verder onder video

Nu wordt het laatste groepsduel cruciaal. Jong Oranje moet winnen om de volgende ronde te bereiken en volgens Kapteijns heeft Reiziger een groot probleem gesignaleerd: de zes-positie. De bondscoach probeerde het meermaals met voetballend ingestelde spelers, maar zou het nu over een andere boeg willen gooien. Ryan Flamingo moet de rol van defensieve middenvelder op zich nemen en de ploeg stabieler maken.

LEES OOK: 'Sombere Oranje-international wil nieuwe club na vijf maanden alweer verlaten'

Reiziger werd dinsdag al gevraagd naar een oplossing met Flamingo op zes. "Het zou een optie kunnen zijn", antwoordde de oefenmeester. "Hij heeft het op dit positie heel goed gedaan bij FC Utrecht." De centrale verdediger speelde het gehele seizoen bij PSV als centrale verdediger, maar was een seizoen eerder in de Domstad inderdaad een revelatie op de positie van defensieve middenvelder. Rav van den Berg (Middlesbrough) is een kanshebber om Flamingo in het hart van de verdediging te vervangen.

