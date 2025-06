Jong Oranje op tv: zo kijk je gratis naar de halve finale tegen Engeland

Jong Oranje speelt op woensdag 25 juni de halve finale van het Europees kampioenschap Onder 21 in Slowakije. Daarin zijn de leeftijdsgenoten van Engeland de tegenstander. De wedstrijd tussen Jong Engeland en Jong Oranje wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. In dit artikel lees je hoe laat de wedstrijd begint en hoe je die tóch gratis kunt bekijken als je geen Ziggo-abonnement hebt.

Hoe laat begint Jong Engeland - Jong Oranje?

De wedstrijd in de halve finale tussen Jong Engeland en Jong Oranje op woensdag 25 juni begint om 18.00 uur. Het duel wordt gespeeld in het Nationale Voetbalstadion in Bratislava. Nederland plaatste zich voor de halve finale na een overwinning met tien man op Portugal. Ernest Poku zorgde vlak voor tijd voor de enige treffer van de wedstrijd.

Op welke zender wordt Jong Engeland - Jong Oranje uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

In Nederland worden alle wedstrijden van het Europees kampioenschap Onder 21 uitgezonden door Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing begint om 17.00 uur.

Hoe kijk je gratis naar de EK-wedstrijden van Jong Oranje als je geen klant van Ziggo bent?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv-kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway, Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan wedstrijden van Jong Oranje op het Europees kampioenschap Onder 21 gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

