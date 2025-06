Sander Westerveld benoemt 'perfecte kandidaat' om Heitinga op te volgen bij Liverpool

Arne Slot ziet na zijn succesvolle debuutseizoen als trainer van Liverpool zijn assistent John Heitinga naar Ajax vertrekken. In de Engelse media circuleren inmiddels meerdere (grote) namen die Heitinga zouden kunnen opvolgen in de technische staf van The Reds. Voormalig Liverpool-keeper Sander Westerveld raadt Slot in een interview met FCUpdate af om voor zijn oud-ploeggenoot en clubicoon Steven Gerrard te kiezen en zou zelf voor een hereniging met Marino Pusic gaan.

Liverpool weekte Slot afgelopen zomer los bij Feyenoord. In zijn kielzog verruilden ook assistent Sipke Hulshoff en Head of Performance Ruben Peeters De Kuip voor Anfield. Slot had daarnaast ook Etiënne Reijnen mee willen nemen, maar omdat de Feyenoord-assistent geen werkvergunning kreeg ging dat niet door. Uiteindelijk kwam Liverpool uit bij Heitinga, pikant genoeg oud-speler van stadgenoot en rivaal Everton. De oud-verdediger stond als interim-trainer van Ajax nog tegenover Slot en werkte na zijn vertrek uit Amsterdam een seizoen als assistent van David Moyes bij West Ham United.

Met Slot, Hulshoff en Heitinga in de dug-out beleefde Liverpool een geweldig debuutseizoen. De club streed lang op vier verschillende fronten mee en werd uiteindelijk met overmacht landskampioen, waarmee Slot direct de eerste Nederlander is die dat weet te presteren in de Premier League. Deze zomer moet Liverpool dus op zoek naar een vervanger voor de naar Ajax vertrekkende Heitinga. In Engelse media circuleren onder meer de namen van Steven Gerrard, Dirk Kuijt, Marino Pusic én Reijnen.

Westerveld maakte met onder meer Gerrard deel uit van het Liverpool-elftal dat in het seizoen 2000/01 zowel de UEFA Cup als de FA Cup én de League Cup won. Samen met Slot speelde hij in het seizoen 2008/09 voor Sparta Rotterdam. Afgelopen seizoen was Westerveld regelmatig als analist voor Viaplay aanwezig bij wedstrijden van Liverpool. De oud-keeper zou Slot afraden om Gerrard aan te wijzen als vervanger van Heitinga. "Ik denk dat op dit moment, met alle respect, Arne de nummer één is en Sipke de nummer twee", zegt Westerveld in gesprek met FCUpdate. "Dus dan komt er eigenlijk een soort van nummer drie bij. Dat zal Slot nooit zeggen, die zal zeggen dat ze allemaal één team zijn. Maar dan heb je met Gerrard natuurlijk wel een naam binnen de groep die de hele wereld overgaat, maar misschien ook ongewild teveel aandacht naar zich toetrekt", vermoedt Westerveld.

Westerveld: 'Pusic perfecte kandidaat om Heitinga op te volgen in Liverpool-staf'

In plaats van Gerrard zou Westerveld gaan voor Pusic, die bij AZ en Feyenoord reeds als assistent van Slot werkte en in oktober 2023 besloot te vertrekken uit De Kuip om bij Shakthar Donetsk op eigen benen te gaan staan. Met de Oekraïense topclub won Pusic in zijn debuutjaar de dubbel. Afgelopen maakte Shakhtar zijn vertrek bekend, waardoor de weg vrij zou kunnen zijn voor een hereniging met Slot bij Liverpool. "Als ik zag hoe Slot en Pusic bij Feyenoord hebben samengewerkt, dan denk ik dat hij de perfecte kandidaat is", zegt Westerveld. "Maar dat hoef ik hem niet te vertellen, dat maakt hij zelf wel uit", besluit Westerveld.

