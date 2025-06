Memphis Depay verschijnt 'gewoon' op training Corinthians: 'Geen optie om hem te verkopen'

heeft zich zaterdag na zijn vakantie gewoon weer op het trainingsveld van Corinthians gemeld. De toekomst van de 31-jarige Oranje-international bij de Braziliaanse club was even ongewis door een betalingsachterstand van ruim 900.000 euro.

Afgelopen week werd bekend dat Memphis via zijn advocaten een ultimatum heeft gesteld aan de betaling van het bedrag. Daarbij werd gesteld dat als het probleem afgelopen woensdag niet opgelost zou zijn, dat Memphis zijn 'professionele verplichtingen' niet meer na zou komen. Oftewel: de aanvaller zou weigeren dan nog te spelen voor Corinthians.

"Voor Corinthians is het geen optie om Memphis te laten gaan of te verkopen. Ze hebben hem nodig", aldus Corinthians-clubwatcher Lilly Nascimento tegenover ESPN. "Zijn advocaten hebben twee mails gestuurd over de achterstallige betalingen, maar de president van Corinthians heeft laten weten dat de club de eerste mail nooit heeft ontvangen. Hij zou pas afgelopen dinsdag van de tweede mail hebben gehoord. Het is een ingewikkelde situatie."

Nascimento weet dat het het openstaande bedrag van 900.000 euro waar Memphis recht op heeft tweeledig is. "Het openstaande bedrag van ruim 900.000 euro bestaat uit twee delen. "Het gaat om de premie voor de winst van het staatskampioenschap van São Paulo eerder dit jaar en andere zaken zoals zijn portretrecht", gaat ze verder.

Corinthians heeft grote financiële problemen

Financieel gezien verkeerd Corinthians in zwaar weer en een oplossing voor de geldproblemen is er nog niet. Al kan de club binnenkort wel een financiële injectie van tientallen miljoenen incasseren. "Corinthians is dicht bij een nieuw contract met Nike. Als dat lukt, ontvangt het vijftien miljoen euro. Dat geld moeten ze gebruiken om de spelers te betalen”, vervolgt Nascimento.

Wel verwacht de clubwatcher van de Braziliaanse club dat de problemen zich op zullen blijven stapelen. "Vandaag is het Memphis, morgen Yuri Alberto. De financiële situatie van de club is verschrikkelijk. Corinthians heeft een schuld van 400 miljoen euro, maar er is geen plan om het op te lossen. De afgelopen jaren zijn er elke maand wel problemen bij Corinthians", besluit ze.

