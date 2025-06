'Napoli aast naast Noa Lang op nóg een oud-speler van Ajax'

Napoli hoopt naast de gedroomde komst van nóg een voormalig speler van Ajax aan te trekken. Volgens de Italiaanse transferjournalist Gianluca di Marzio is inmiddels de voornaamste kandidaat om de aanval van de kampioen van Italië te komen versterken. Ook de interesse in is volgens Di Marzio nog altijd springlevend.

PSV en Napoli zijn nu officieel in onderhandeling over het vertrek van Lang naar de Serie A, zo werd gisteren (vrijdag) als eerste gemeld door transferjournalist Mounir Boualin, die schreef dat de clubs elkaar inmiddels naderen. De Oranje-international is zelf al een tijdje rond met de Italianen: Lang gaat netto 2,8 miljoen euro per jaar opstrijken, zo meldt Fabrizio Romano. Beide clubs moeten er dus nog wel definitief uit zien te komen, diezelfde Romano meldt dat PSV een vraagprijs van 35 miljoen euro hanteert.

LEES OOK: 'Ajax-flop gelinkt aan topclub: vraagprijs minimaal 25 miljoen euro'

Met de naderende komst van Lang is Napoli nog niet uitgewinkeld. De Zuid-Italianen zijn nog druk op zoek naar een nieuwe spits naast Romelu Lukaku. Napoli werd de voorbije periode veelvuldig gelinkt aan Liverpool-aanvaller Darwin Núñez, die onder Arne Slot geen gelukkig seizoen doormaakte. Volgens Football Italia heeft Napoli een bod van 43 miljoen euro op de Uruguayaan uitgebracht, maar weigert Liverpool de vraagprijs van 50 miljoen euro te laten zakken. Daarom zou Lucca inmiddels als 'beter betaalbare optie' ten tonele zijn verschenen. De boomlange spits, die in het seizoen 2022/23 als huurling van Pisa voor Ajax speelde, heeft zich bij zijn huidige club Udinese opgewerkt tot Italiaans A-international. Bij Napoli wordt hij volgens Di Marzio gezien als de 'ideale' aanvalspartner voor Lukaku, de club zal maandag of dinsdag met Udinese om tafel willen om te onderhandelen over zijn komst.

'Nederlander nog steeds bovenaan verlanglijst Napoli'

Naast Lang en Lucca is Napoli volgens Di Marzio ook nog altijd naarstig op zoek naar een centrale verdediger. Voor die positie prijkt de naam van Sam Beukema nog altijd bovenaan de lijst, zo weet de journalist. De oud-speler van Go Ahead Eagles en AZ maakte de voorbije seizoenen indruk in het shirt van Bologna, waardoor hij bij meerdere clubs op de radar is verschenen. Voor Beukema zou een vijfjarig contract klaarliggen in Napels, zo onthulde Voetbal International eerder deze maand al. Bologna verlangt minimaal 35 miljoen euro voor de Nederlander.

