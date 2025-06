Koeman ontvangt open sollicitatie: ‘WK 2026 zit in mijn hoofd’

hoopt onderdeel uit te maken van de selectie van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap van volgend jaar zomer. Dat vertelt de aanvallende middenvelder in gesprek met PSV TV.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Til zijn contract bij PSV heeft verlengd. De in Zambia geboren speler beschikt nu over een contract tot medio 2028. Naar aanleiding van de contractverlenging gaat Til in gesprek met het clubkanaal over zijn ambities: “Ik wil elk jaar kampioen worden. Ik wil ook heel graag nóg verder in de Champions League komen. Dus ik heb genoeg doelen. Ik hoop in ieder geval dat ik mezelf ieder jaar weer iets kan overtreffen."

Ook op internationaal gebied heeft Til grote ambities. “Het WK van volgend jaar zit sowieso nog in mijn hoofd”, gaat hij verder. Of dat haalbaar is? “Ik zit nog bij de beste club van Nederland, dus dan denk ik dat het altijd in je hoofd moet zitten om eventueel voor het Nederlands elftal te spelen." Nederland is overigens pas net begonnen aan de kwalificatiereeks.

Til kende een uitstekend seizoen voor het kampioenselftal van Peter Bosz. In de Eredivisie kwam hij tot tien doelpunten en twaalf assists. Toch kwam de afgelopen interlandperiode te vroeg voor een rentree en selecteerde Ronald Koeman Til niet. De laatste interland van de middenvelder dateert uit november 2024, toen de PSV’er het moest doen met een invalbeurt tegen Hongarije (1-1). In totaal speelde Til zes interlands voor Oranje.

