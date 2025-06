Oorlog tussen Israël en Iran heeft enorme gevolgen voor Internazionale

Internazionale kan tijdens het WK voor clubs niet beschikken over spits . De Italiaanse topclub heeft tegenover La Gazzetta dello Sport bevestigd dat de 32-jarige aanvaller vastzit in zijn thuisland Iran door het uitbreken van de oorlog met Israël.

Sinds de nacht van donderdag op vrijdag is de situatie flink geëscaleerd tussen Israël en Iran. Die nacht voerde Israël een 'preventieve' raketaanval uit op Iran. Zij reageerden daar volgens op met raketaanvallen op Israël. Als gevolg hiervan is onder meer het luchtruim in Iran gesloten. Het einde van het conflict tussen beide landen lijkt daarbij voorlopig nog niet in zicht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Inter-speler is er klaar mee en trekt harde conclusie na CL-finale'

Taremi is momenteel in Teheran, waar hij zich verschuilt voor de bombardementen. Door de onzekere situatie in het Midden-Oosten is het bovendien te gevaarlijk voor de spits om over land te reizen. De afgelopen 24 uur had Internazionale nauw contact met de Iraanse autoriteiten, maar vooralsnog is er geen oplossing voor Taremi.

Volgens La Gazzetta dello Sport is Taremi momenteel op een veilige locatie, waar hij beschut is tegen de bombardementen. Zowel Israël als Iran heeft namelijk aangekondigd snel met meer 'zware en verwoestende' aanvallen te komen. Dat zorgt ervoor dat het voor Taremi schier onmogelijk is om af te reizen naar de Verenige Staten voor het WK voor clubteams. Internazionale treft in de groepsfase CF Monterrey, Urawa Red Diamonds en River Plate.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Finse bondscoach blundert en roept 51-jarige speler op🔗

👉 Hans Nijland spuwt zijn gal: 'Dit valt volstrekt niet serieus te nemen' 🔗

👉 Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie 🔗

👉 Terugkeer naar Eredivisie lonkt voor Anwar El Ghazi 🔗

👉 'Ajax dacht aan oud-hoofdtrainer van Feyenoord als assistent Heitinga' 🔗