Oranje-speler blijft imponeren: 'Elk jaar wordt hij een halfjaar jonger'

Hans Kraay junior heeft enorm genoten van het Nederlands elftal dinsdag, dat in Groningen met 8-0 van Malta won. De analist zag negentig minuten lang de wil om te winnen en licht er ook nog wat spelers van Oranje uit.

Kraay junior. zag een Nederlands elftal dat voor elke meter streed, negentig minuten lang. Tijdens de nabeschouwing op ESPN onderstreept hij het goede gevoel dat nu in de groep moet heersen. "Dit is de manier waarop je een cyclus afsluit. De bondscoach zal nu ook denken: 'Poh, dit gaat de goede kant op.'" De volgende keer dat de selectie bij elkaar komt, zal pas weer in september zijn.

Artikel gaat verder onder video

Frenkie de Jong was lange tijd afwezig bij Oranje, maar is weer terug van weggeweest. Hansie Hansie zag de speler van FC Barcelona weer als vanouds floreren. "Frenkie heeft gewoon weer een nieuwe enkel. Hij is weer fris in zijn hoofd en is een van de supersterren van het Spaanse voetbal. Met een nieuwe enkel is hij de grootste dribbelkoning van alle middenvelders."

LEES OOK: Na 8-0 zege valt er toch nog iets te klagen over Ronald Koeman

Wie ook op complimenten kan rekenen, is Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool liet zich na een lang seizoen andermaal zien. "Virgil was weer goed, hè?", vraagt Kraay junior aan Milan van Dongen. "Hij is net zo gretig om voor zijn man te komen als wanneer hij tegen Haaland speelt en die gretigheid zette hij om in een hele overtuigende goal. Het lijkt wel alsof hij elk jaar een halfjaar jonger wordt."

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Van Hanegem heeft boodschap voor Memphis en Flekken na duel met Finland 🔗

👉 Van Dijk betrapt op onwaarheid tijdens interview: 'Dat klopt niet' 🔗

👉 Nederlandse kranten plaatsen flinke kanttekening na 'zorgeloze avond' Oranje 🔗

👉 Koeman stevig aangepakt: 'Belachelijk, KNVB is een speeltuinvereniging' 🔗

👉 Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'🔗