PSV-speler genoemd bij nieuwe club: ‘Hij staat te popelen’

vertrekt aan het eind van het seizoen bij PSV en moet op zoek naar een nieuwe club. De Spaanse spits staat volgens de krant Marca ‘te popelen’ om aan de slag te gaan bij zijn voormalige werkgever, Rayo Vallecano.

De periode van Pérez in Nederland zal helaas vooral gekenmerkt blijven door zijn tuberculosebesmetting van afgelopen maart. Nadat de identiteit van de besmette speler aanvankelijk geheim bleef, kwam uiteindelijk toch naar buiten dat het om winteraanwinst Pérez ging.

Pérez werd transfervrij opgepikt als back-up voor Luuk de Jong, nadat Ricardo Pepi geblesseerd uitviel. Omdat de Spaanse spits al vrij snel na zijn komst geconfronteerd werd met de infectie, bleef zijn impact in Eindhoven gering. Pérez viel twee keer laat in de wedstrijd in, zonder te scoren. Het contract van de 36-jarige aanvaller loopt af en wordt niet verlengd.

Volgens de Spaanse krant Marca is Rayo Vallecano naarstig op zoek naar een nieuwe spits. Pérez, die tussen 2009 en 2011 voor de club uit Madrid uitkwam, zou 'staan te popelen’ om terug te keren. De Canadese spits van Mallorca, Cyle Larin, zou echter de voorkeur van Rayo genieten.

