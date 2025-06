Sneijder dronk als voetballer: ‘Wanneer de rest neerviel, stond ik nog overeind’

Wesley Sneijder dronk tijdens zijn voetbalcarrière al alcohol. Dat vertelt hij in het SBS6-programma Het Waren Twee Fantastische Dagen. De oud-voetballer vertelt dat hij destijds goed tegen de drank kon.

In Het Waren Twee Fantastische Dagen krijgen Sneijder, Jamie Vaes, Igone de Jongh de vraag: “Wanneer heb je je laatste grote kater gehad?” Sneijder grapt: “Ik drie dagen geleden, denk ik. In Marbella, daar had ik het zwaar.” De Jongh geeft aan niet zoveel te kunnen drinken dat ze last krijgt van een kater. De oud-speler van Ajax daarentegen zegt: “Ik wel hoor, ik kan niet stoppen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Turkse fans woedend op Sneijder: ‘Verrader, ik haat je, je moet je schamen!’

De Jongh vraagt of Sneijder ook dronk tijdens zijn voetbalcarrière. De recordinternational reageert instemmend en krijgt vervolgens de vraag of hij ook ‘veel’ dronk. “Ja, wat is veel? Ik kon er gewoon goed tegen. Ik was fit, ik was jong."

Sneijder onthult dat er ook na gewonnen wedstrijden gedronken werd: “Ja ik kon wel wat wegdrinken, hoor. Wanneer de rest neerviel, stond ik nog overeind.” Sneijder zegt van alcohol vooral gezellig te worden.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 Grote zorgen om Xess Xava (9), zoontje van Sneijder en Yolanthe 🔗

👉 ‘Bruiloftsgasten woest op vakantievierende Matthijs de Ligt’ 🔗

👉 'Dit enorme bedrag kreeg Yolanthe na scheiding van Sneijder' 🔗

👉 Sylvie Meis doet pijnlijke onthullingen over relatie met Van der Vaart 🔗

👉 Frenkie de Jong en Mikky pakken hun spullen: luxe appartement staat te koop 🔗