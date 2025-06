Turkse fans woedend op Sneijder: ‘Verrader, ik haat je, je moet je schamen!’

Wesley Sneijder heeft geen beste beurt gemaakt bij de fans van zijn voormalige club Galatasaray. In een online video stelt de oud-voetballer dat Ajax ‘groter’ is dan de club uit Istanbul. Uit veel reacties blijkt dat fans ontevreden zijn over zijn uitspraken.

Voor een video van het kanaal Groundhopper FC van presentator Bernard Groenhof, wordt Sneijder gevraagd te blijven zwijgen, totdat hij een ‘grotere’ club dan Ajax langs hoort komen. Bij FC Porto, Olympique Marseille en Celtic houdt de oud-voetballer zijn mond.

LEES OOK: Nieuwe vriendin Sneijder gewaarschuwd na bijzondere uitspraak ex-Ajacied: 'Als ik haar was...'

Als Groenhof Galatasaray noemt, schudt Sneijder zijn hoofd en blijft hij zwijgen. “Je hebt er gespeeld”, herinnert de presentator de recordinternational eraan. Sneijder antwoordt: “Ja, maar laten we stil blijven.” Ook Manchester City, Borussia Dortmund, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain passeren de revue in stilte. Pas bij zijn andere voormalige club doorbreekt Sneijder zijn stilzwijgen: “Ja, Inter is groter dan Ajax.”

Dat Sneijder niet vindt dat Galatasaray een grotere club is dan Ajax, is in Turkije niet in goede aarde gevallen. In de reacties onder de video wordt gesuggereerd dat Sneijder zich gedraagt als een oud-speler van Fenerebache. Een ander stelt dat het hem verdrietig maakt dat Sneijder Galatasaray belachelijk maakt. Weer een ander zegt dat de clublegende zich moet schamen. Sneijder wordt een verrader en een blinde genoemd. “Ik haat je omdat ik zoveel van je hield”, wordt geschreven

