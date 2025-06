Ten Hag wil Eredivisie-trainer als assistent bij Bayer Leverkusen

Erik ten Hag heeft Rogier Meijer benaderd om zijn assistent te worden bij Bayer Leverkusen, zo weet De Telegraaf. Meijer vertrekt deze zomer na vijf seizoenen als hoofdtrainer bij NEC en had vooralsnog geen nieuwe club gevonden.

Ten Hag werd eind mei aangesteld als de opvolger van Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen. De Haaksberger keert daarmee terug in Duitsland, waar hij eerder het tweede elftal van Bayern München onder zijn hoede had. In de BayArena moet Ten Hag het echter met andere assistenten doen dan toen hij werkzaam was bij Manchester United. Mitchell van der Gaag is namelijk als hoofdtrainer aangesteld bij FC Zürich, terwijl Ruud van Nistelrooij nog altijd bij Leicester City werkzaam is. René Hake is momenteel de assistent van Robin van Persie bij Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor moet Ten Hag verder kijken voor het opvullen van zijn technische staf. Nu is de voormalig trainer van Ajax en FC Utrecht uitgekomen bij Meijer, die deze zomer na vijf seizoenen vertrekt als hoofdtrainer van NEC. Na afloop van zijn laatste wedstrijd met de Nijmegenaren hield Meijer de optie om in het buitenland en als assistent aan de slag te gaan open. De trainer kreeg deze zomer al een aanbieding van Roda JC, maar die legde hij naast zich neer.

Meijer is niet de enige kandidaat om assistent van Ten Hag te worden bij Leverkusen. Ook Andries Ulderink is in beeld voor deze rol. Ulderink sloot het afgelopen seizoen af als interim-trainer van Royal Antwerp, dat graag met hem door was gegaan. Hij heeft echter besloten niet bij te tekenen.

