Vernietigende uithaal naar vast VI-gezicht: ‘Alles wat ik verafschuw’

Marcel van Roosmalen heeft in zijn meest recente column voor de NRC keihard uitgehaald naar Chris Woerts. De sportmarketeer die vaak te zien is bij het programma Vandaag Inside wordt vergeleken met ‘het rot uit je kozijn’.

“Van alle flapdrollen van de praatprogramma’s heb ik Chris Woerts al vanaf de eerste keer dat ik hem zag de allergrootste onbenul gevonden”, begint van Roosmalen, die stelt dat de uitspraken van Woerts als bargast bij Vandaag Inside ‘vaker niet dan wel kloppen’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woerts: 'Als die club niet bij de eerste twee eindigt, dan hebben ze absoluut gefaald'

Van Roosmalen gaat verder: “Hij is alles wat ik verafschuw aan ‘de voetbalwereld’, een samenraapsel mannetjes die met een biertje in de hand en het buikje vooruit met elkaar zitten te wauwelen of de linksback wel snel genoeg is en hoe je met geld nog meer geld kunt verdienen.”

De reden van de aanval van Vitesse-fan Van Roosmalen blijkt later in zijn column. Woerts pleitte in het programma De Oranjezomer onlangs voor het faillissement van de Arnhemse club. “Niemand maalt er meer om”, zei hij. De colmunist heeft nog wat woorden over voor Woerts: “Hij is de rot in je kozijn, de laatste oliebol uit een Remia-emmer vol beslag, het is Pino uit Sesamstraat die zijn tekst kwijt is. Van Roosmalen noemt de sportmarketeer een ‘ongelooflijke hobbezak’ en stelt: “Het enige waar Chris Woerts echt verstand van heeft is cryptomunten, een onderwerp waar je geen verstand van kunt hebben.”

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Zieke Hélène Hendriks langer uit de running, vervanger Oranjezomer bekend 🔗

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 Derksen begint Vandaag Inside met sneer naar collega: ‘Hij is ongeschikt’🔗

👉 Derksen haalt uit naar tv-presentatrice: ‘Heeft helemaal niets te melden, alleen mooi voor haar leeftijd’ 🔗

👉 Grote wens van Derksen en Genee komt uit: 'Ik ga praten' 🔗