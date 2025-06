Woerts: 'Als die club niet bij de eerste twee eindigt, dan hebben ze absoluut gefaald'

Willem II heeft 'absoluut gefaald' als het komend seizoen niet rechtstreeks promoveert naar de Eredivisie. Dat zegt Chris Woerts althans in De Oranjezomer. De sportmarketeer toont zich en passant ook nog eens bijzonder kritisch op de KNVB.

Willem II promoveerde amper een jaar geleden als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie naar het hoogste niveau en leek halverwege het voorbije seizoen nog op weg naar een probleemloze handhaving. Na de winterstop zetten de Tilburgers echter een dramatische serie neer, waardoor de ploeg uiteindelijk op de zestiende plaats eindigde en dus de play-offs in moest. In de finale van het seizoenstoetje bleek Telstar te sterk, en dus moet Willem II komend seizoen weer opnieuw beginnen op het tweede niveau.

'Dom van de KNVB, dan ligt heel Den Haag nog in Torremolinos'

Gisteren (dinsdag) maakte de KNVB bekend dat Willem II in de allereerste speelronde, op zondag 10 augustus, direct een pittige tegenstander treft. De club gaat op bezoek bij ADO Den Haag, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde. Woerts toont zich in De Oranjezomer behoorlijk kritisch op het feit dat de wedstrijd tussen ADO en Willem II dán al op het programma staat. "Dom van de KNVB, dat je zo'n topper speelt als het nog vakantie is. De scholen beginnen weer rond 1 september, ADO heeft er nadeel van. Hospitality kun je niet verkopen, tickets kun je niet verkopen... Dus eigenlijk heel raar dat je zo'n seizoen begint met een topper, terwijl heel Den Haag in Torremolinos op het strand ligt", aldus de sportmarketeer.

Daags na de degradatie maakte Willem II al bekend dat het met een voor de Keuken Kampioen Divisie-begrippen astronomische begroting van maar liefst 15 miljoen gaat werken in het seizoen 2025/26. "Daarmee kunnen we een krachtig spelersbudget realiseren, waarmee we willen meedoen in de top van de competitie en strijden om promotie", sprak algemeen directeur Merijn Goris destijds. De financiële slagkracht maakt de druk om rechtstreeks terug te keren naar de Eredivisie wel torenhoog, aldus Woerts. "Als ze niet promoveren, als ze niet bij de eerste twee eindigen, dan hebben ze absoluut gefaald."

