‘Nachtmerrie Eredivisie-baas Jan de Jong komt uit’

Eredivisie-directeur Jan de Jong zag zondagavond zijn nachtmerrie uitkomen met de promotie van Telstar, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Volgens de journalist schiet de hoogste Nederlandse competitie niets op met ploegen als Telstar.

Telstar voltooide zondag het sprookje door in de return van de finale van de play-offs met 1-3 te winnen op bezoek bij Willem II. Doordat het heenduel in Velsen-Zuid in 2-2 was geëindigd, verzekerde de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie zich daarmee van Eredivisie-voetbal, voor het eerst sinds 1978. Na FC Volendam en Excelsior is Telstar dus de derde promovendus.

Driessen noemt de zege van Telstar op Willem II en daarmee dus de promotie ‘volledig verdiend’. “Telstar heeft in de competitie en de afsluitende play-offs niets gestolen. Toch is het voor de uitstraling van de Eredivisie niet goed dat Telstar promoveert en Willem II degradeert”, stelt de journalist, die een vergelijking maakt tussen de sfeer zondagavond in Tilburg en die drie dagen eerder op Sportpark Schoonenberg. Ook hogerop in de club doet Telstar onder voor Willem II. “Organisatorisch is Telstar een veredelde amateurclub met een lagere begroting dan enkele clubs in de Tweede Divisie.”

Toch zijn de Noord-Hollanders gepromoveerd naar de Eredivisie, wat Driessen voor de competitie zonde vindt. “De Eredivisie is meer gebaat bij grote clubs als Willem II, Vitesse, Roda JC, ADO Den Haag en SC Cambuur die een belangrijke rol, ook maatschappelijk, in hun stad en omgeving spelen”, stelt de columnist, die ook ziet dat deze clubs er op sportief gebied allemaal ‘een puinhoop’ van maken. “Eredivisie-directeur Jan de Jong zal het niet hardop roepen, maar voor de waarde van zijn toko is de promotie van Telstar en de andere kleintjes FC Volendam en Excelsior als het uitkomen van een spookbeeld”, weet Driessen zeker. Toch kwam er dit seizoen voor De Jong ook goed nieuws, met de degradatie van ‘de kleintjes’ RKC Waalwijk en Almere City. “Los van het sprookjesverhaal schiet de Eredivisie niets op met Telstar.”

