Vitesse presenteert 'oude bekende' als opvolger Van den Brom

Rüdiger Rehm is de nieuwe trainer van Vitesse. De Duitser is een oude bekende van Thomas Letsch, die met de Arnhemmers nog succesvol was in Europa.

Rehm is de opvolger van John van den Brom bij Vitesse. Het clubicoon stapte vorig jaar zomer, na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, in bij de Arnhemmers, maar aan het einde van het seizoen kreeg hij de boodschap niet door te mogen bij de club. De vijf aandeelhouders wilden een ‘nieuw gezicht’ voor de groep hebben.

Dat nieuwe gezicht is Rehm geworden. De trainer werkte tot nu toe alleen nog in zijn thuisland, achtereenvolgens voor Sonnenhof Grossaspach, Arminia Bielefeld, Wehen Wiesbaden en Waldhof Mannheim. Geen van deze dienstverbanden vond overigens plaats op het moment dat de clubs in de Bundesliga actief waren.

Rehm leerde Letsch als assistent kennen bij zijn eerste club, waar de voormalig Vitesse-coach toen hoofdtrainer was. “Thomas kent deze club als geen ander en toen hij hoorde dat Vitesse met mij in gesprek was, had hij niks dan lof over de club. Die woorden gaven voor mij de doorslag in mijn keuze”, legt de kersverse KKD-trainer uit.

