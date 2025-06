Ziggo Sport-commentator zorgt tijdens EK-finale voor ergernis met opmerking over Ajax

Ziggo Sport-commentator Brent van Ooijen moet het op X flink ontgelden. De commentator noemde de beslissende voorzet van Tyler Morton op Jonathan Rowe, die Jong Engeland uiteindelijk de Europese titel bezorgde, een 'Jordan Henderson-bal'. Deze vergelijking werd hem niet in dank afgenomen.

Jong Engeland en Jong Duitsland stonden zaterdagavond in Bratislava tegenover elkaar in de finale van het EK Onder 21. Na negentig minuten stond er een 2-2 gelijke stand op het scorebord, waardoor de verlenging beslissing moest brengen. De ploeg Lee Carsley had in die verlengen niet lang nodig om het pleit te beslechten. Al in de 92ste minuut was het Rowe die binnenkopte op aangeven van Morton.

"Morton met zo'n Jordan Henderson-bal, och schitterend. Jonathan Rowe", beschrijft Van Ooijen de voorzet die tot de 3-2 leidt. "Ineens gegeven, geen buitenspel, want de verdediging loopt mee. Rowe loert al een beetje, weet wat er gaat komen, weet dat Morton deze bal gaat spelen en kopt de bal heel vakkundig naar de verre hoek."

De vergelijking met Henderson schiet velen op X in het verkeerde keelgat. “'Jordan Henderdon bal'. Echt NIEMAND weet wat een Jordan Henderson bal is. Hij heeft niet eens zijn eigen ‘bal’. Als ik aan een Jordan Henderson bal denk denk ik aan een mislukte lange bal", klinkt het kritisch. "Jordan Henderson hahahaha.... Weer een Ajax-fanboy als commentator", schrijft een ander.

“Jordan Henderdon bal” echt NIEMAND weet wat een Jordan Henderson bal is hij heeft niet eens zijn eigen ‘bal’ als ik aan een Jordan Henderson bal denk denk ik aan een mislukte lange bal https://t.co/17hegAimVb — W (@WesseiinhoV2) June 29, 2025 Je zult vast mensen hebben die geen casettebandjes van TDK kochten, of die bij ABN Amro vertrokken, door de club die ze sponsorde destijds. Bij die bedrijven werkten alleen vast niet zulke fanboys als bij Ziggo nu. "Hendersonbal". Ziggo is Jiskefet. https://t.co/B9YqYrRHxq — Arthur Ladinszky (@SimsaLadinsky) June 29, 2025

