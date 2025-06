Zoon van ex-profvoetballer hekelt Nederlandse journalisten

merkt dat journalisten hem graag zien falen. Dat geeft hij aan tijdens Voetbalsporen, een programma over vaders en zonen die beiden profvoetballers zijn (geweest). Dat komt mede door het aantal 'vijanden' dat vader Pierre in de voetbalwereld heeft.

Sydney is nog maar 25 jaar, maar heeft al genoeg (buitenlandse) clubs achter zijn naam staan. Na jaren in de jeugdopleiding bij NAC Breda, stapte hij in 2021 over naar Bologna. Heerenveen huurde hem voor het seizoen 2022/23, iets wat ook Norwich deed voor het tweede deel van 2023/24. Vorige zomer nam Cesena (Serie B) hem transfervrij over, maar ook daar kon hij niet aarden. Sinds januari zit hij weer bij de club van zijn geboorteplaats: NAC Breda. Sydney is in Nederland veelal een succes geweest, maar scoorde pas eenmaal sinds zijn rentree.

Artikel gaat verder onder video

Nu geeft Sydney dus aan dat hij in Nederland last van zijn eigen achternaam heeft. Vader Pierre was een goede voetballer, die ook 46 keer voor Oranje uitkwam. Tijdens zijn carrière en erna werd en wordt hij echter niet door iedereen gewaardeerd. "Hij (Pierre, red.) heeft genoeg vijanden, ook in de mediawereld. Die (de journalisten, red.) zullen het heel lekker vinden als het niet goed gaat met mij. Dan vinden ze het lekker om mij naar beneden te halen, zo werkt dat gewoon."

LEES OOK: PSV wil Feyenoord-beul naar Nederland halen

Hoewel zijn prestaties in Nederland tot op heden beter zijn geweest dan in het buitenland, is de afgunst hier vele malen groter, merkt Sydney. "Als het minder gaat en de kans komt, vinden de mensen die erover schrijven, dat altijd wel fijn. Het hoort er een beetje bij, maar het is niet lekker." Vader Pierre is als analist regelmatig op televisie te zien, bijvoorbeeld bij Studio Voetbal. Mindere relaties met journalisten zijn niet echt bekend, al is zijn mindere verstandhouding met Feyenoord-trainer Robin van Persie en Sparta-coach Maurice Steijn wel algemene kennis.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Hij is té goed, als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen’🔗

👉 'Feyenoord bereikt principeakkoord: aanvaller op weg naar De Kuip' 🔗

👉 Feyenoord speelt eerste vijf wedstrijden van nieuwe seizoen ‘thuis’🔗

👉 ‘Feyenoord hoort belangrijke eis van Valencia bij transfer Gasiorowski’🔗

👉 Feyenoord wil miljoen euro betalen voor versoepelde promotieregels beloftenteams🔗