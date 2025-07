Kroes verschaft eindelijk uitleg over Ajax-bannelingen

Alex Kroes, technisch directeur van Ajax, heeft in een interview met Ajax TV uitleg gegeven over de situatie rondom de ‘bannelingen’. Acht spelers werden door Kroes naar de uitgang van de club verwezen, waarover veel te doen was.

De Telegraaf onthulde eind juni dat Kroes duidelijk heeft gemaakt aan zeven spelers, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen, dat ze werden verwezen naar ‘kleedkamer 2’ en op zoek mogen naar een nieuwe club. Uit latere berichtgeving bleek dat ook Sivert Mannsverk bij die groep behoorde.

Kroes had moeite met het mededelen van die boodschap aan de spelers: "Dat is niet zo makkelijk. Toen de staf er was, hebben wij onze gedachten met hen besproken. Ze zaten er net zo in als wij. Dan zijn dat soms harde keuzes en dan hoop je dat het snel gaat. In een aantal gevallen gaat dat nu rap, maar ik hoop dat we in de komende weken nog wat stappen kunnen zetten."

Die leegverkoop verloopt inderdaad rap. Hlynsson is al gepresenteerd bij zijn nieuwe club FC Twente, maar ook de transfers van Rasmussen naar Fortuna Düsseldorf, Borna Sosa naar Crystal Palace en Sivert Mannsverk naar Blackburn Rovers lijken een kwestie van tijd.

De beruchte ‘verbanning’ van de spelers ging niet over één nacht ijs, vertelt Kroes: "We hebben de afgelopen maanden veelvuldig contact gehad met diverse spelers en diverse agenten van die spelers om hen duidelijk te maken dat zij op de transferlijst gezet zouden worden. Dat het bij Ajax ophoudt. Want we willen doorselecteren, we willen jonge jongens een kans geven”, aldus de TD.

