Heitinga spreekt doelstelling uit die afwijkt van die van Kroes

John Heitinga wil met Ajax kampioen van Nederland worden. Die doelstelling spreekt hij luid en duidelijk uit op zijn eerste persconferentie na zijn terugkeer bij de club. Een dag eerder stelde technisch directeur Alex Kroes nog het doel om in ieder geval bij de top twee te eindigen.

Heitinga wil een intens Ajax zien, zowel aan de bal als zonder. “Dat mogen jullie van mij verwachten. Daarop mogen jullie (de pers, red.) mij beoordelen. Dat gaan jullie tóch doen”, glimlacht de trainer. “Dat mag van mij elke dag, dat moet elke dag.”

“Het is denk ik goed om te benoemen wat de doelstellingen zijn. Ik heb natuurlijk gisteren en al eerder gehoord wat de verwachtingen zijn. Zelf wil ik natuurlijk wel meedoen om kampioen te worden, maar er is een verschil tussen willen en moeten”, aldus de oud-verdediger.

Gisteren (woensdag) sprak Kroes zich in een interview met Ajax TV uit over de doelstellingen van Ajax komend seizoen. "Een must is dat we ons direct plaatsen voor de Champions League, dus eindigen bij de eerste twee", zegt de technisch directeur. "Maar uiteindelijk wil Ajax meedoen om de titel en hem het liefste pakken", haaste Kroes zich erachteraan te zeggen.

