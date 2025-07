‘John Heitinga opgezadeld met luxeprobleem bij Ajax’

debuteerde zaterdag voor Ajax in een oefenduel met KV Mechelen (3-2) en maakte daar indruk vanaf de linkerkant. Dat kan uitmonden in een luxeprobleem, stelt Voetbal International-journalist Sam Planting in een analyse over de nieuwe aankoop.

“De eerste indruk van Raúl Moro bij Ajax is uitstekend”, steekt Planting van wal. De Spaanse aankoop speelde 45 minuten in de wedstrijd tegen KV Mechelen en deed dat niet onverdienstelijk: "De kleine Spanjaard (…) toont meteen aan waarom hij komend Eredivisie-seizoen vaak dubbele dekking zal gaan zien.”

Artikel gaat verder onder video

Moro speelde erg goed vanaf de linkerkant van de aanval, zijn favoriete positie. Dat is ook de plek op het veld waar hij bij zijn vorige club Real Valladolid het meeste speelde. Volgens Planting zal de kwaliteit die Moro met zich meebrengt een ‘luxeprobleem’ vormen voor Heitinga.

De oefenmeester van Ajax heeft namelijk ook Mika Godts nog op die positie. Volgens Planting is Moro daarom in eerste instantie voor de rechterkant gehaald, de plek waar hij met Jong Spanje ook op het Europees kampioenschap stond. Heitinga beschikt op de vleugels ook nog over Steven Berghuis, Bertrand Traoré en Oliver Edvardsen.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1 🔗

👉 Talent maakt grote indruk op Heitinga: ‘Die zit wel op voetballen’ 🔗

👉 Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26 🔗