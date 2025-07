Ajax bevestigt vertrek van volgende banneling

verruilt Ajax per direct voor Pafos FC. De Amsterdammers melden woensdagavond dat er een akkoord is bereikt met de Cypriotische club overeen overgang van de 25-jarige doelman. Gorter gaat een contract voor drie seizoenen tekenen bij de kampioen van Cyprus

Gorter maakte in 2021 de overstap van Go Ahead Eagles naar Ajax, maar wist nooit een basisplaats te veroveren in de hoofdstad. In vier jaar tijd speelde de goalie zestien duels in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij tweemaal zijn doel schoon hield. Het laatste duel in dienst van Ajax speelde Ajax in het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt, waar hij na 24 minuten als invaller in de ploeg kwam voor de geblesseerde Remko Pasveer.

Artikel gaat verder onder video

Eind juni werd bekend dat Gorter een van de zeven spelers was die werd verwezen naar 'kleedkamer 2' en op zoek mocht naar een nieuwe club. Naast Gorter behoorden ook Chuba Akpom, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Carlos Forbs, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk tot het groepje 'bannelingen'. Rasmussen (Fortuna Düsseldorf), Hlynsson (FC Twente), Forbs (Club Brugge) en Sosa (Crystal Palace) hebben inmiddels al een nieuwe werkgever gevonden.

Inmiddels heeft ook Gorter een nieuwe club gevonden, zo maakt Ajax bekend. "Jay is nog relatief jong en heeft meer speelminuten nodig om zich te ontwikkelen. Zijn contract liep hier nog slechts één seizoen door en dit was het moment om zijn carrière elders voort te zetten. Die kans op speeltijd krijgt hij nu op Cyprus bij een mooie club en wij hebben hem een mooi en succesvol vervolg van zijn carrière gewenst", aldus technisch directeur Alex Kroes.

Ajax kiest ervoor om de 25-jarige keeper, die nog een verbintenis heeft tot medio 2026 in Amsterdam, transfervrij te laten vertrekken, om zo meer ruimte te maken in de salarishuishouding. Wel heeft Ajax een doorverkooppercentage bedongen op Gorter. De 1,90 meter lange goalie tekent een contract voor drie seizoenen bij de landskampioen van Cyprus.

