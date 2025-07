'Ajax klopt aan bij Chelsea voor versterking'

Ajax heeft bij Chelsea navraag gedaan naar de beschikbaarheid van , meldt football.london. De negentienjarige linksback speelde tot nu toe voor de jeugdelftallen van The Blues. Ajax heeft nog geen bod gedaan op de jongeling.

Samuels-Smith is een Jamaicaans-Engelse verdediger die zijn carrière begon in de jeugdopleiding van Everton. In 2023 maakte hij de overstap naar Chelsea. De linkervleugelverdediger speelde tot nu toe alleen in de Premier League 2, de reservecompetitie. Samuels-Smith zat een aantal keer bij de selectie van het eerste, maar speelde nog geen officiële wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de gesprekken die Chelsea en Ajax voeren over de aanstaande transfer van Jorrel Hato, zouden de Amsterdammers direct navraag hebben gedaan naar Samuels-Smith, als een optie als vervanger op de linksbackpositie. Van een concrete aanbieding is het nog niet gekomen, aldus football.london.

De verdediger uit Manchester heeft echter nog een optie, volgens de Engelse nieuwswebsite. Racing Strasbourg, van dezelfde eigenaars als Chelsea, zou met de speler in gesprek zijn over de persoonlijke voorwaarden. Hoewel Samuels-Smith zelf graag naar Frankrijk zou verkassen, zijn de onderhandelingen enigszins vertraagd.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga kortaf: 'Hij speelde een goede tweede helft en daar wil ik het bij laten' 🔗

👉 Van Gaal: 'Het is niet Ajax. Ik zeg niet welke club, maar jij zit in de buurt' 🔗

👉 Heitinga belde twee Ajax-sterspelers: ‘Hoop dat ze een jaartje CL willen spelen’ 🔗