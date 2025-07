'Farioli heeft na Taylor en Vos nóg een doelwit bij Ajax'

is de volgende Ajacied die met FC Porto in verband wordt gebracht na de overstap van Francesco Farioli naar de Portugese topclub. Volgens het account Mercado Azul, dat uitsluitend bericht over FC Porto, is Farioli groot voorstander van zijn komst.

Farioli, die zondag is aangesteld als hoofdtrainer van FC Porto, heeft Weghorst in Amsterdam een seizoen lang van dichtbij kunnen zien. In 31 optredens onder zijn leiding was Weghorst betrokken bij 13 goals. Hij bewees zich meermaals als supersub. Zijn contract bij Ajax loopt nog een jaar door.

Het is nog wel de vraag of Weghorst interesse heeft in een dergelijke overstap. De aanvaller gaf recent nog aan bij Ajax te willen blijven en weet dat een vertrek van concurrent Brian Brobbey mogelijk in het vooruitzicht ligt. Daarmee zouden de kansen op speeltijd bij Ajax alleen maar toenemen. Weghorst stond eerder nog in de belangstelling van clubs uit Turkije zoals Trabzonspor en Besiktas.

Naast Weghorst zou ook middenvelder Kenneth Taylor op de radar staan in Porto, al is de interesse volgens journalist Mike Verweij niet concreet. Daarnaast zou Farioli graag zijn voormalig assistent Dave Vos willen meenemen naar zijn nieuwe club.

