AS doet opmerkelijke claim over belangstelling Atlético voor Hancko

heeft zijn wens om na drie seizoenen bij Feyenoord een stap te maken nog niet laten varen, zo stelt AS. Volgens de Spaanse sportkrant heeft de Slowaak na het afketsen van zijn transfer naar Al-Nassr namelijk zelf contact gezocht met Atlético Madrid, dat hem al eerder op de korrel had.

Hancko en Feyenoord kregen dinsdagmiddag een enorme domper te verwerken. De verdediger zag zijn gewenste transfer naar Al-Nassr in rook opgaan, terwijl Feyenoord hiermee een recordbedrag misloopt. De Slowaak had vrijdag al afscheid genomen van zijn ploeggenoten in Rotterdam, waarna hij naar Oostenrijk afreisde om zich te melden bij het trainingskamp van Al-Nassr. Daar kreeg hij echter geen toegang tot het spelershotel en dinsdag werd duidelijk dat de transfer niet doorgaat.

Een dag later kwam naar buiten dat Atlético Madrid wil profiteren van de afgeketste deal van de Slowaak. De Madrilenen hoopten Hancko een jaar geleden ook al in te lijven, maar konden destijds niet voldoen aan de vraagprijs die Feyenoord hanteerde. AS stelt dat het nog maar de vraag is of de nummer drie van Spanje dit keer wel tot een akkoord kan komen met de Rotterdammers.

Een akkoord met Hancko lijkt in ieder geval geen probleem te zijn, zo stelt de krant. De linkspoot zou na het afketsen van zijn transfer namelijk zelf bij Atlético hebben aangeklopt en zijn diensten hebben aangeboden. Daarmee maakt de 27-jarige duidelijk nog altijd te willen vertrekken uit De Kuip. Mocht Hancko daadwerkelijk naar de Spaanse hoofdstad gaan, zal hij naar verwachting genoegen moeten nemen met een stuk minder salaris dan Al-Nassr hem bood, terwijl ook Feyenoord waarschijnlijk geen rekening hoeft te houden met een bedrag dat in de buurt ligt van de veertig miljoen euro uit Saudi-Arabië.

