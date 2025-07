BN'er reageert op genadeloze kritiek van Johan Derksen: 'Het is heel makkelijk om...'

Mart Hoogkamer heeft bij Shownieuws gereageerd op de keiharde kritiek van Johan Derksen op het programma Hazes & Hoogkamer: Tot uw dienst. De zanger geeft aan te moeten lachen om de kritiek van Derksen en geeft aan het boegbeeld van Vandaag Inside zelfs nog belachelijk te hebben gemaakt.

Hoogkamer en André Hazes zijn sinds dit jaar op de televisie te zien met het programma Hazes & Hoogkamer: Tot uw dienst. Derksen was allerminst te spreken over dat programma en liet er geen spaan van heel. "Als programmamaker moet je toch niet willen proberen Geer & Goor te overtreffen? Dan ben je namelijk kansloos! Dat waren de besten in hun soort."

"Deze twee (Mart Hoogkamer en André Hazes, red.) hebben geen humor. Het is gegiebel op het niveau van middelbare scholieren, ze zijn niet leuk, alles is in scène gezet. Het is weggooiamusement. Het is echt een schande! Het klinkt misschien gek uit mijn mond, maar dan heb ik nog liever dat ze zingen. Het is echt verschrikkelijk, dit", voegde Derksen daar nog aan toe tot besluit.

Hoogkamer zat woensdagavond aan tafel bij Shownieuws en reageerde op de vraag of er nog een seizoen komt van het programma. "Als het aan ons ligt, gaan we morgen gelijk weer schieten", vertelt de zanger, die vervolgens te kennen geeft het vervelend te vinden dat André Hazes alle hoon over zich heen krijgt. "We maken een programma met elkaar, maar het is altijd André. Youp van 't Hek pakt André. Dat vind ik gewoon irritant. Dat houdt het niet in balans."

Hoogkamer lacht om kritiek Derksen

"Dit vind ik kut voor André. Dat meen ik echt", gaat de zanger verder. "Wij zijn dit avontuur samen gestart, en als we iets samen gedaan hebben, heeft niet André het gedaan. Het is heel makkelijk om André's naam elke keer maar naar voren te schuiven. Dat raakt mij wel voor hem. Volgens Youp van 't Hek heeft André het gedaan. Kijk, bij hoe heet 'ie? Die snor, Johan Derksen. Door hem worden we samen gepakt. Daar kan ik om lachen. En als die man dat vindt... Ik lach erom, met André. En in de aflevering van gisteren maken we een geintje dat een hond op Johan Derksen lijkt. Dat zijn kwajongensstreken", besluit Hoogkamer.

Mart over kritiek op André in programma Hazes & Hoogkamer: Tot uw dienst

