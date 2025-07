Britse pers maakt Virgil van Dijk met de grond gelijk

maakte geen beste indruk op de Britse pers in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Liverpool en AC Milan (2-4) in Hongkong. De centrumverdediger, die in de eerste helft op het veld stond, zag er niet goed uit bij het openingsdoelpunt van Rafael Leão.

Liverpool-manager Arne Slot experimenteerde in beide helften met zijn verdediging. Ryan Gravenberch begon in het hart van de achterhoede opvallend genoeg naast Virgil van Dijk, maar die kon niet voorkomen dat Leão al na tien minuten op indrukwekkende wijze de score opende na een snelle uitbraak.

Artikel gaat verder onder video

De Daily Express is hard en kent een 4 toe aan Van Dijk. “Slaagde er niet in om Stephenson rugdekking te geven en zette onvoldoende druk toen Leão op Alisson afstormde en de bal vervolgens in de kruising joeg.”

“Liet Ryan Gravenberch ook in de steek door bij elke kans mee naar voren te trekken, wat de defensieve balans verstoorde. Kreeg laat in de wedstrijd een schoen in zijn gezicht — het zag er pijnlijk uit.” Football Insider is met een 3 nog kritischer. “Ver van zijn beste spel.”

De aanvoerder van het Nederlands elftal wordt door de Liverpool Echo gespaard: een 6. “Hij probeerde nog tussenbeide te komen bij de goal van Leão, maar was net te laat om het schot te blokkeren. Kreeg later in de wedstrijd nog een schoen in zijn gezicht te verduren. Zijn diagonale passes deden het publiek af en toe versteld staan.”