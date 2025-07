Broertje Romelu Lukaku duikt plots op bij Eredivisie-club

, het jongere broertje van Belgische topspits , is momenteel op proef bij FC Volendam, zo weet Voetbal International. De promovendus is op zoek naar een extra linksback en de dertigjarige Lukaku zit al een tijdje zonder club.

Lukaku is deze week bij Volendam aangesloten op het trainingskamp in Zeeland, waar hij een tweedaagse stage loopt. De linksback, die sinds oktober 2024 zonder club zit, hoopt bij de Nederlandse promovendus nieuw leven in zijn loopbaan te blazen. Tijdens de stage probeert Lukaku te laten zien dat hij de geschikte versterking is voor Het Andere Oranje. Woensdag speelde Volendam een oefenwedstrijd tegen Regioteam Schouwen-Duiveland (1-3 zege), maar Lukaku speelde niet mee. Wel was hij in een Volendam-trainingspak te zien op het complex, maar volgens verslaggever Bart Kruijt ‘oogde hij niet direct topfit’.

Volendam is zelf op zoek naar een tweede linksback voor in de selectie, zo liet technisch directeur Patrick Busby onlangs weten. Momenteel heeft de promovendus voor die positie Yannick Leliendal voor die positie. Mogelijk zal het broertje van de spits van Napoli dus zijn concurrent worden.

Lukaku doorliep net als zijn broer de jeugdopleiding van RSC Anderlecht. Via KV Oostende kwam hij bij Lazio terecht, dat hem onder meer aan Royal Antwerp en LR Vicenza verhuurde. In 2022 maakte hij een transfervrije stap naar Ponferradina, waar hij slechts enkele maanden speelde. In augustus 2023 vertrok hij naar Adanaspor in Turkije, waar hij in oktober 2024 weer wegging. Sindsdien zit Lukaku zonder club.

