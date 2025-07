Chris Woerts compleet vernederd na foute voorspelling over Ajax

Chris Woerts werd vrijdagavond, tijdens de uitzending van De Oranjezomer, keihard geconfronteerd met een onjuiste voorspelling. De sportmarketeer wist op 28 mei te verkondigen dat naar Sunderland zou verkassen, terwijl de voormalig Ajacied koos voor een stap naar Brentford FC.

Henderson speelt komend seizoen niet in de VriendenLoterij Eredivisie. Deze week werd de oud-aanvoerder van Ajax gepresenteerd bij Brentford. Woerts zag deze transfer niet aankomen, zo blijkt uit oude beelden van De Oranjezomer die door Thomas van Groningen worden aangehaald. “Henderson zit rond de 4,6 miljoen euro per jaar, maar hij gaat weg bij Ajax. Ik weet zeker dat hij naar zijn oude liefde (Sunderland, red.) gaat”, zei Woerts op 28 mei, eerder dit jaar.

“Daar is hij opgegroeid en ik heb er zelf gewerkt. Hij gaat terug naar zijn roots”, was de sportmarketeer vervolgens uiterst stellig. Van zijn voorspelling klopt uiteindelijk helemaal niets. In De Oranjezomer wordt Woerts daarom ook finaal uitgelachen. Hij probeert zich nog te verdedigen: “Henderson was bij die promotiewedstrijd van Sunderland. Hij is een jongen van Sundeland en komt uit die stad… Die lokale krant heeft wekenlang volgestaan over zijn terugkeer…”

Job Knoester mengt zich: “Dus eigenlijk heb je alsnog gelijk?” Woerts stemt in: “Ja, eigenlijk wel. Hij hoort bij Sunderland te spelen, maar hij kijkt naar zijn portemonnee”, antwoordt hij stellig.

