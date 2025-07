Crystal Palace-voorzitter hekelt UEFA en gaat er met gestrekt been in

Crystal Palace legt zich niet zomaar neer bij het besluit van de UEFA om de club te laten 'degraderen' uit de Europa League. Voorzitter Steve Parish heeft bevestigd dat The Eagles in beroep gaan bij het CAS (Court of Arbitration for Sport).

Crystal Palace verraste vriend en vijand door in de finale van de FA Cup te winnen van Manchester City. Eberechi Eze maakte het enige doelpunt in de eindstrijd en zorgde voor een seizoen zonder prijzen voor de tegenstanders uit Manchester. Onderweg naar de finale werden onder andere Aston Villa en Fulham verslagen.

Met het winnen van de FA Cup legde Crystal Palace bovendien beslag op een ticket voord e Europa League, maar de UEFA besloot dat de club hier niet aan mee mag doen. De Amerikaanse zakenman John Textor heeft een groot minderheidsaandeel van de club in bezit, maar is ook deels eigenaar van Olympique Lyon. Van de UEFA-regels mogen niet allebei de ploegen deelnemen aan hetzelfde toernooi.

Textor heeft zich echter begin juli teruggetrokken uit Crystal Palace, maar de eigendomskwestie heeft betrekking op het einde van vorig seizoen, toen de ploeg uit Zuid-Londen zich voor het eerst plaatste voor Europees voetbal door de eerste grote trofee in hun geschiedenis te winnen. Door de uitspraak van de UEFA is Crystal Palace 'teruggezet' naar de Conference League, terwijl Nottingham Forest de plaats van The Eagles inneemt in de Europa League.

Crystal Palace laat het er echter niet bij zitten. "We blijven vechten”, aldus voorzitter Parish in de podcast The Rest is Football. "Er is een beroepsprocedure, dus we gaan naar het CAS, het arbitragehof, en we hebben goede hoop. We denken dat we sterke juridische argumenten hebben. We vinden dit absoluut geen juiste beslissing. We weten zonder enige twijfel dat John geen beslissende invloed had op de club. We weten dat we dat zonder enige twijfel hebben bewezen, want het is een feit", is hij stellig.

